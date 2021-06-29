"Голос" проведе з'їзд партії: обговорять кандидатів на посаду голови

"Голос" 29 липня проведе з'їзд партії. Ярослав Железняк розповів, що остаточний порядок денний ще невідомий.

Кандидатів на посаду голови немає

Раніше було кілька кандидатів на посаду голови партії. Однак вони відкликали свої заяви.

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Сергій Притула, на жаль, покинув уже (партію – 24 канал), і звичайно, як не є членом партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув про жодного кандидата на цю посаду,

– розповів глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, якщо претендент з'явиться до 29 липня, то його обговорять. Якщо ж ні, то у партійців буде "багато питань програмних".

Заява від Притули так і не надійшла

Політрада партії задовольнила заяву Притули про вихід з партії. Железняк розповів, що чекав на неї 2 – 3 тижні, а потім з'явилася інформація, що політик відправив її "Новою поштою". Водночас в "Голосі" її так і не бачили.

"Але у нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про рішення політради партії", – пояснив нардеп.

Він також додав, що наразі керівництво партії не отримало заяв від 7 членів партії, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість".

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