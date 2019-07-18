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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Голос Америки: Ексклюзивне інтерв'ю з головою МЗС Угорщини про його візит на Закарпаття

      Голос Америки 173 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував свій нещодавній візит на Закарпаття та майбутні відносин України та Угорщини за президентства Володимира Зеленського.

      Також у випуску: 

      Син Джона Маккейна розповів, що хоче продовжувати справу батька і обов'язково відвідати Україну.

      Подробиці візиту прем’єр-міністра Нідерландів до Вашингтона.

      В Ірпені відкрили реабілітаційний центр за американським зразком.

      blog_ava
      100 тисяч доларів готівкою: чиновника затримали за хабар
      18 липня
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      Теги: Новини України Голос Америки Угорщина Новини США Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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