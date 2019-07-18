Голос Америки: Ексклюзивне інтерв'ю з головою МЗС Угорщини про його візит на Закарпаття
У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував свій нещодавній візит на Закарпаття та майбутні відносин України та Угорщини за президентства Володимира Зеленського.
Також у випуску:
Син Джона Маккейна розповів, що хоче продовжувати справу батька і обов'язково відвідати Україну.
Подробиці візиту прем’єр-міністра Нідерландів до Вашингтона.
В Ірпені відкрили реабілітаційний центр за американським зразком.
Джерело: 24 канал
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