Голос Америки: Ексклюзивне інтерв'ю з головою МЗС Угорщини про його візит на Закарпаття

У свіжому випуску "Голосу Америки" – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував свій нещодавній візит на Закарпаття та майбутні відносин України та Угорщини за президентства Володимира Зеленського.

Також у випуску: Син Джона Маккейна розповів, що хоче продовжувати справу батька і обов'язково відвідати Україну. Подробиці візиту прем’єр-міністра Нідерландів до Вашингтона. В Ірпені відкрили реабілітаційний центр за американським зразком.

Джерело: 24 канал