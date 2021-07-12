У "Голосі" кажуть про зміну голови фракції: Железняк заперечує

Олександра Устінова заявила, що фракція "Голос" 12 липня проголосувала за звільнення голови Ярослава Железняка. Водночас сам політик цю інформацію заперечує.

Лист про звільнення нібито направили Разумкову

За словами Устінової, за звільнення Железняка проголосували 11 нардепів – це більшість членів фракції. Відповідний лист вже відправили на розгляд спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Железняк давай да свіданья або в "Голосі" змінили голову фракції,

– заявила Устінова.

Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде заступник Железняка Роман Костенко.

Нардеп "Голосу" Ярослав Рущишин пояснив, що голову фракції звільнили, аби перезапустити роботу партії, "яка останні пів року була заблокована".

Железняк відповів Устіновій

У коментарях до допису нардепки голова фракції порадив їй уважніше перевіряти інформацію перед тим, як її публікувати. На що Устінова відповіла: "Попри твої "з'їзди" більшість фракції проголосувала за твоє звільнення з посади голови! Алілуя!".



Железняк порадив Устіновій перевіряти інформацію / Скриншот 24 каналу

З подивом дізнався, – Железняк

Голова фракції відразу відреагував на заяву Устінової у своєму телеграмі. Він наголосив, що "з подивом дізнався про вигадки колеги з так званої "Справедливості" про кадрові зміни".

Згідно з положенням про фракцію "Голос", таке рішення (про звільнення – 24 канал) схвалюється 14 голосами. Навіть, якби воно відбулося (але ні). Погано що ніхто регламент та положення про фракцію так і не прочитав,

– зауважив політик.

Железняк порадив не вірити інформації про його звільнення.

Коротко про розкол "Голосу"

16 червня 10 нардепів від "Голосу" заявили, що створюють окреме об'єднання "Справедливість". Все через невдоволення поведінкою керівництва політсили. Так, політики вимагають, аби главу партії Кіру Рудик виключили з лав політсили через систематичні прогули засідань Верховної Ради.

У той же день частина нардепів висловили недовіру Железняку.

Крім того, з партії пішов Сергій Притула. Він також не погоджувався з політикою керівництва.

29 липня "Голос" проведе партійний з'їзд. На ньому планують обговорити кандидатів на посаду голови. Рудик стверджувала, що саме на з'їзді всі непорозуміння й вирішать.