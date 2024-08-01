Українські американці можуть вирішити майбутнє двох країн

Українці запитували мене, що означає для їхньої країни те, що президент Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру і що віцепрезидентка Камала Гарріс тепер є ймовірною кандидаткою від Демократичної партії. Я думаю, що це добре.

Камала Гарріс та Україна

Адміністрація Байдена тепер має більше часу для України. Раніше Байден мав дві посади: президент і кандидат у президенти. Тепер у нього лише одна робота: бути президентом.

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Це означає більше часу для політики, зокрема для зовнішньої. Людям із команди Байдена, які працюють над Україною, буде легше привернути його увагу. Крім того, президент Байден тепер думатиме про свою спадщину. Він знає, що будь-яка політика, яку він хоче прикріпити до свого імені, має бути сформульована та реалізована протягом наступних 6 місяців.

Хоча наразі неможливо бути впевненим, я припускаю, що Україна займатиме таке ж центральне місце під час президентства Гарріс, як це було під час президентства Байдена. Щодо низки питань зовнішньої політики, включно з Україною, адміністрація Байдена виходила з традиційних припущень, які були застарілими, а потім швидко працювала, щоб надолужити згаяне.

Я не думаю, що так само буде при Гарріс, частково тому, що адміністрація Байдена вже все наздогнала. Зовнішньополітична команда віцепрезидентки цілком може бути більш рішучою щодо України, ніж команда Байдена. Віцепрезидентка Гарріс поїхала до Женеви на мирний саміт, коли стало зрозуміло, що президент Байден не приїде на нього. Справедливості заради варто згадати, що президент Байден відвідав Київ!

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Основне завдання – перемогти Трампа

Проте все це набагато менш важливо, ніж головна проблема, яка полягає в тому, щоб перемогти Дональда Трампа.

Гарріс має більше шансів зробити це, ніж Байден.

Якщо ви в українських соцмережах, то маєте справу з російськими ботами і тролями, які кажуть, що Гарріс непопулярна у США й не може перемогти. У США російські боти і тролі поширюють расизм і женоненависництво. Російська деморалізація служить одній меті: придушити будь-яку надію на щось хороше в обох країнах.

Ось основні факти. Лише за кілька днів після початку кампанії Гарріс зрівнялася з Трампом, тоді як Байден відставав на кілька балів. Її кампанія була енергійною та ефективною. Вона мобілізувала кілька виборчих округів, які інакше були б байдужі. Трамп явно боїться її (як і російські пропагандисти, які підтримують Трампа).

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Тепер я розумію, що є республіканці, включно з людьми, чиїми поглядами на зовнішню політику я захоплююся, які стверджують, що Трамп проводив би хорошу політику щодо України. З усією повагою, та я вважаю, що це видавання бажаного за дійсне. У деяких випадках українці також видають бажане за дійсне, плутаючи продуману пропозицію республіканця з власними поглядами або ймовірними майбутніми діями Трампа.

Трамп = Янукович, але з харизмою

Дозвольте мені пояснити, чому я вважаю, що друга адміністрація Трампа буде катастрофічною для обох країн.

В українських термінах Трамп – це фігура президента-втікача Віктора Януковича, олігарх, який хоче бути олігархом, якого підтримують справжні олігархи та Кремль. На відміну від Януковича, Трамп харизматичний і політично талановитий. Суть програми Трампа – трансформація американського політичного порядку.

Незалежно від того, вдасться це чи ні, спроба зміни режиму усуне США з міжнародної арени на невизначений період. Зовнішня політика за адміністрації Трампа зводитиметься до того, щоб дозволити Росії та Китаю робити те, що вони хочуть.

Розмірковуючи про те, яке значення мають США для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах.

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Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати важливіші за інші. Американці українського походження становлять 1% населення Пенсильванії та 0,5% населення Мічигану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори.

У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток переваги Трампа в цьому штаті у 2016 році. У Пенсильванії американців українського походження більше, ніж відсоток перемоги Трампа у штаті в 2016 році, а також більше, ніж перевага Байдена у 2020 році.

Іншими словами, голоси українців-американців можуть вирішити, чи існуватиме Україна далі.