Росія вдарила по Голосіївському району Києва: є загиблий і постраждалі
Джерело:Віталій Кличко
Росія завдала ракетного удару по Києву. У Голосіївському районі внаслідок обстрілу є загиблий і постраждалі.
У Голосіївському районі Києва впала частина російської ракети. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків загинула людина.
Дізнайтесь більше Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо
У Києві впала частина ракети
За попередньою інформацією КМВА, в Голосіївському районі внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік.
Також, за інформацією Кличка, двоє людей отримали поранення. Повідомляється, що постраждалих госпіталізували медики.
Мер Києва повідомив, що ракета влучила в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці.
Що відомо про вибух у Києві
Інформацію про вибух у Києві о 10:07 офіційно підтвердив міський голова Віталій Кличко. Повідомлялося, що в Києві пролунав гучний вибух, який чули в центрі міста.
До цього в Київській МВА повідомляли, що росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті.
У Повітряних силах ЗСУ інформували, що зранку росіяни випустили близько 30 ракет. При цьому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив, що Росія може випустити 80 – 100 ракет.
Росія масовано атакує Україну: що відомо
- Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили перед 8 годиною ранку. Звуки вибухів чули в декількох областях України, серед яких Вінницька, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська.
- Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов підтвердив влучання ворожих ракет у Вінницькій області. Також відомо про прильоти в Одеській області. Там внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Ракетна загроза в Україні станом на 11 годину все ще не минула. Голова Львівської ОВА Максим Козицький попереджав жителів Львова та області, що ворожі ракети вже перебувають у повітряному просторі сусідньої області. За його словами, ракети рухаються у бік Львівщини.
- Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив, що українцям слід готуватися до другої хвилі ракет.