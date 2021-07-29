З "Голосу" виключили 7 нардепів: на з'їзді переобрали політраду

На з'їзді "Голосу" 29 липня з лав партії виключили 7 народних депутатів. До слова, більшість парламентарів проігнорувала захід. Крім того, переобрали склад Політичної ради.

Нібито з цими депутатами будувати спільну політичну силу немає можливості. Про це розповіла лідерка партії Кіра Рудик на брифінгу після з'їзду.

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Кого виключили з "Голосу"

Юлія Клименко,

Ярослав Юрчишин,

Соломія Бобровська,

Ольга Стефанишина,

Олександра Устінова,

Роман Лозинський,

Володимир Цабаль.

Раніше ці депутати заявили про вихід з партії.

Рудик висловили довіру

Стверджують, що 86% делегатів з'їзду партії висловили підтримку чинній голові парті. На зʼїзді Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Загалом на з'їзді були 22 делегати, 10 – не прийшли.

Переобрали політраду

Крім того, з'їзд затвердив оновлений склад політради. Делегати висловили довіру Інні Совсун, Ярославу Железняку, Андрію Осадчуку та Григорію Маленку. Підтвердили їх повноваження як членів Політичної ради.

Також туди включили Романа Денисюка – голову Рівненської обласної територіальної організації партії та Олексія Бабешка – голову Харківської обласної територіальної організації партії.



Брифінг після з'їзду партії / Фото Владислава Соловйова / 24 канал

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