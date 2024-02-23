Чи є план "Б": Шумер про шанси ухвалити допомогу Україні у Палаті представників після канікул

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер пояснив, чи мають сенатори план Б, коли Палата представників повернеться з канікул. Адже вона має проголосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Тільки після цього документ зможе підписати Джо Байден. Саме за таких умов Україна отримає необхідну на полі бою зброю та іншу допомогу на понад 60 мільярдів доларів, пише 24 Канал.

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Що сказав Шумер про голосування в Палаті представників

Демократ Чак Шумер заявив, що вони боротимуть, щоб Палата представників проголосувала за допомогу Україні. Політик запевнив, що є багато дуже впливових членів Палати представників.

І тому, якби спікер Джонсон поставив на голосування (документ – 24 Канал), це рішення ухвалили б значною більшістю, на мою думку. І тому ми будемо займатися цим. Ми вважаємо, що у нас є дуже хороші шанси це зробити,

– заявив Шумер.

Варто зауважити, що ЗМІ писали, що документ про проєкт закону відмовився ставити на голосування республіканець та спікер Палати представників США Майк Джонсон. Політик розкритикував проєкт закону через те, що там немає положень про безпеку кордонів.

Палата представників США 15 лютого пішла на канікули, які триватимуть до кінця місяця.

Що відомо про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню