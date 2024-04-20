Підіймали українські прапори й декламували Шевченка: як пройшло голосування Палати представників
Палата представників 20 квітня нарешті проголосувала за допомогу Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 311 конгресменів.
Під час голосування конгресмени підіймали синьо-жовті прапорці, а дехто навіть читав Шевченка, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше Палата представників проголосувала за допомогу Україні: 311 голосів "за"
Як проходило голосування
Історичне голосування почалося о 20:37 за Києвом. Усі чотири поправки до законопроєкту про підтримку України в Палаті представників відхилили.
Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що десь через дві хвилини від початку весь зал заповнився конгресменами, що тримали синьо-жовті прапори. Вони почали дуже гучно скандувати "Ukraine".
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У Палаті представників підняли український прапор: дивіться відео
Однак, конгресменів попросили сховати прапорці, адже на засіданні у залі Палати представників не можна тримати стяги інших держав.
Під час виступу на підтримку законопроєкту про допомогу нашій державі конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур зацитувала поему-послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим":
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
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Як відреагував Володимир Зеленський
- Глава держави подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії.
- Також висловив сподівання, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд президенту Байдену.
- Володимир Зеленський наголосив: "Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору".