Голова Венеційської комісії подзвонив Зеленському: просить надати текст антиолігархічного закону
Джерело:Офіс Президента
Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Основною темою для обговорення був закон про олігархів, який напередодні підтримала Верховна Рада.
Джанні Букіккіо попросив в українського президента текст ухваленого парламентом закону для розгляду комісії та підготовку відповідного висновку.
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Букіккіо згадав обстріл авто Шефіра
Розмова розпочалася з того, що голова Венеційської комісії висловив співчуття українському президенту через обстріл автомобіля його першого помічника Сергія Шефіра.
Опісля Букіккіо та Зеленський обговорили боротьбу з олігархами. Голова комісії висловив підтримку українській владі, за що глава держави висловив вдячність.
Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Ми з командою й надалі продовжуватимемо курс на системну трансформацію у державі, – зазначив Зеленський.
Обговорили також судову реформу
Також темою для обговорення стала судова реформа. Президент України наголосив, що вона є потрібною для розбудови в державі верховенства права та демократії.
Крім того, Володимир Зеленський додав, що провести реформу потрібно чимшвидше. адже "український народ чекає на неї 30 років". Однак як голова Венеційської комісії так і президент визнали, що зараз є перешкоди, зокрема й для обрання членів Етичної ради, що необхідно для запуску реформи.
Закон про олігархів: головне
- 15 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський анонсував створення закону про олігархів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні олігархи мають серйозний вплив на економіку, внутрішні та зовнішні політичні процеси.
- 3 червня 2021 року президент вніс закон на розгляд Верховної Ради.
- 1 липня 2021 року парламент попередньо підтримав закон про олігархів.
- 23 вересня народні депутати остаточно підтримали законопроєкт.