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      Голова Дніпропетровської облради Пригунов подав у відставку

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      Гліб Пригунов подав у відставку з поста голови Дніпропетровської облради
      Гліб Пригунов / Фото з відкритих джерел

      Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку. Такий крок він пояснює тим, що останнім часом політична картина в Україні кардинально змінилася.

      Як зауважив він у своєму фейсбуці, чотири роки тому він разом з однодумцями об’єднався в демократичну коаліцію, аби усунути "Партію Регіонів" від керування процесами в області. Але сьогодні багато партій, фракції яких представлено в обласній раді, не отримали підтримки жителів області.

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      "Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію", – додає Пригунов.

      За його словами, упродовж останніх шести місяців у облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки "папередників".

      Мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. У цій ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради. Я не погоджуюся з деякими процесами, що відбуваються сьогодні. Все має відбуватися в юридичній площині, 
      – констатував поки ще голова Дніпропетровської облради.

      Щодо свого майбутнього Пригунов запевнив, що залишатиметься у місцевій політиці. Також він має намір і надалі підтримувати:

      • воїнів АТО, волонтерів і добровольців,
      • розвиток децентралізації,
      • покращення екології,
      • популяризацію здорового способу життя та культурних цінностей,
      • вільне підприємництво та розвиток економіки.

      На завершення він подякував всьому депутатському корпусу, керівникам міст, районів та об’єднаним територіальним громадам за спільну роботу.

      Що передувало заяві про відставку Пригунова

      Місцеві ЗМІ пишуть, що крісло вже під ним хиталося давно. Доливає олії у вогонь й те що 8 листопада на сесії Дніпропетровської облради депутати планували розглянути питання оголошення йому недовіри та подальшої відставки. Опісля мали б відбутися вибори як самого голови Дніпропетровської облради, так і його заступників. Розпорядження підписав перший заступник Пригунова Святослав Олійник. А зробив він це, коли Пригунов був у Страсбурзі на конгресі місцевих і регіональних влад. 

      Цікаво, що Олійника пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. На переконання місцевих ЗМІ, саме в інтересах останнього він хотів інціювати відставку Пригунова.  

      Тепер заяву про відставку Пригунова має прийняти депутатський корпус. На сайті облради має з’явитися розпорядження про скликання сесії, де розглянуть це питання. Її планують провести у п’ятницю, 8 листопада.

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      Що відомо про Гліба Пригунова

      Він є членом "Блоку Петра Порошенка. В 2014 році після перемоги Порошенка на виборах президента Пригунов очолив регіональне відділення президентської партії. У жовтні 2015 року його було обрано депутатом Дніпропетровської обласної ради VII скликання. А очолив облраду він у грудні 2015 року.

      Зауважимо, це вже не перша відставка українських посадовців упродовж останнього часу. Так, 27 вересня написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО Олександр Данилюк. 20 жовтня вирішив написати відповідну заяву й очільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян. А 28 жовтня подав у відставку заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Блок Петра Порошенка Новини Дніпра
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