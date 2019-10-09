Голова Харківської ОДА Світлична претендує на посаду заступниці секретаря РНБО
Очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони. На цій посаді вона може замінити Олексія Данілова, який перед призначенням секретарем РНБО працював його заступником.
Світлична 8 жовтня вже навіть подала до НАЗК відповідну декларацію кандидата на цей пост.
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Що відомо про Юлію Світличну
Юлія Світлична – голова Харківської ОДА ще з жовтня 2016 року. На цій посаді вона замінила Ігоря Райніна, який очолив Адміністрацію президента Петра Порошенка.
Світлична є наймолодшою керівницею області в Україні (35 років) та єдина жінка-голова області. Перед цим була депутатом Харківської обласної ради, де очолювала фракцію БПП.
Має дипломи економіста-міжнародника, доктора юридичних наук, а також кандидата наук з державного управління.
Декларація Світличної
Юлія Світлична декларує дві квартири у Харкові площею у 47 та 32 квадрати, а також гараж площею 15 квадратних метрів. Їздить вона на автомобілі Peugeot 2014 року випуску, вартість якого вказана у сумі 320 тисяч гривень.
У готівці голова Харківської ОДА тримає 100 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 7 тисяч євро.