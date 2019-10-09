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      Голова Харківської ОДА Світлична претендує на посаду заступниці секретаря РНБО

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      Світлична подала декларацію на пост заступниці секретаря РНБО
      Світлична подала декларацію на пост заступниці секретаря РНБО / lubotin.kharkov.ua

      Очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони. На цій посаді вона може замінити Олексія Данілова, який перед призначенням секретарем РНБО працював його заступником.

      Світлична 8 жовтня вже навіть подала до НАЗК відповідну декларацію кандидата на цей пост.

      Читайте також: Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО

      Що відомо про Юлію Світличну

      Юлія Світлична – голова Харківської ОДА ще з жовтня 2016 року. На цій посаді вона замінила Ігоря Райніна, який очолив Адміністрацію президента Петра Порошенка.

      Світлична є наймолодшою керівницею області в Україні (35 років) та єдина жінка-голова області. Перед цим була депутатом Харківської обласної ради, де очолювала фракцію БПП.

      Має дипломи економіста-міжнародника, доктора юридичних наук, а також кандидата наук з державного управління.

      Декларація Світличної

      Юлія Світлична декларує дві квартири у Харкові площею у 47 та 32 квадрати, а також гараж площею 15 квадратних метрів. Їздить вона на автомобілі Peugeot 2014 року випуску, вартість якого вказана у сумі 320 тисяч гривень.

      У готівці голова Харківської ОДА тримає 100 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 7 тисяч євро.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Світлична Блок Петра Порошенка Новини Харкова РНБО Олексій Данілов
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