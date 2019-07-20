Голова суду Губська заявила про факти втручання в роботу судді в справі Олександра Куницького

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Любов Губська надала Вищій раді правосуддя факти втручання в діяльність судді під час розгляду справи про оскарження рішення ЦВК щодо зняття з виборів кандидата Олександра Куницького у зв'язку з наявністю правопорушень. Це вже друга заява про втручання в рамках цього судового процесу, про яку стало відомо сьогодні.

Факти тиску Губська, яка є головою суду, виклала на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Вона пише, що на її мобільний телефон прийшло кілька смс-повідомлень від третіх осіб. У них йшлося про заклики до прийняття певних рішень й отримання винагороди в подальшому.

"Зміст отриманих мною смс-повідомлень дає підстави пов'язувати їх з розглядом справи і стверджувати, що надіслані повідомлення, в яких містяться заклики до прийняття конкретно певного рішення у справі не пізніше визначеного часу із зазначенням подальшого отримання неправомірної вигоди є втручанням в діяльність суддів і пропозицією надати неправомірну вигоду посадовій особі, за що передбачена кримінальна відповідальність", – уточнює Губська.

Суддя розкрила суть повідомлень. Таким було перше: "Спасибі за допомогу. Ви прийняли правильне рішення. Проблем не буде. Андрій Миколайович все повинен передати. Як ми зрозуміли, оприлюднення сьогодні о 21:00. Рішення комісії треба за всяку ціну поламати. 50% від спасибі передасть керівник сьогодні. А решту завтра".

"Іншим колегам ми передамо окремо. Зараз інші тенденції. Треба по всіх, у кого були важкі часи, допомагати і давати можливість балотуватися. Цей Саша хоч і ізраїльтянин, але хлопець хороший", – йдеться у другому повідомленні.

Любов Губська просить Вищу раду правосуддя відреагувати на факти втручання в судовий процес відповідно до законодавства.

Про втручання під час судового засідання також повідомив суддя Анатолій Степанюк, пише "Судовий репортер". Йому, як і Любові Губській, були надіслані смс-повідомлення.

"На мій особистий номер з невідомого мені номера телефону о 18:38, 18:38 та 18:47 надійшли три смс-повідомлення однакового змісту, в яких містилися відомості з вдячністю за прийняте рішення на користь "ізраїльтянина", необхідність проголошення судового рішення не пізніше 21:00 і твердження про наступне надання "премії" в обумовленому розмірі", – написав у своєму зверненні Степанюк.