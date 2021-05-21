Голови дипломатій США й Канади обговорили агресію Росії проти України

21 травня 2021 , 13:31
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Джерело:

МЗС Канади

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Канади Марко Гарно провели зустріч 20 травня. Під час неї дипломати обговорили питання України та Росії.

Деталі зустрічі політиків

Розмова дипломатів відбулася у кулуарах 12-ї зустрічі міністрів Арктичної ради. Блінкен та Гарно обговорили найважливіші актуальні питання.

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Міністр Гарно і держсекретар Блінкен також розглянули проблеми, які створює Росія, зокрема її підривні дії – великомасштабні, неоголошені пересування військ в Україні й навколо неї. Також обговорили незаконну анексію Криму,
– мовиться у повідомленні.

Які ще питання обговорили Блінкен та Гарно

  • Ситуацію на Далекому Сході,
  • пандемію коронавірусу,
  • загрози з боку Китаю,
  • економічне співробітництво та інше.

Дипломати також підтвердили свою прихильність проведенню Всесвітнього саміту з демократії.

Довідка. Арктична рада – це міжурядовий форум високого рівня, який займається питаннями країн та корінних народів Арктики. Вона складається з 8 держав-членів: Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Росії, Швеції, США, а також низки країн-спостерігачів.

Російські війська біля кордону України

Автор: Софія Мінджоса