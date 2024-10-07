Голові Хмельницької обласної МСЕК, у якої знайшли мільйони доларів, обрали запобіжний захід
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі суд 7 жовтня обрав запобіжний захід. Її відправили під варту на 60 діб.
Водночас Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, дали можливість внести заставу. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Що відомо про запобіжний захід для Тетяни Крупи
В Офісі генпрокурора заявили, що Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень,
– наголосили прокурори.
Саме на такому запобіжному заході наполягали правоохоронці у своєму клопотанні.
Журналісти "РБК-Україна", які були присутні на судовому засіданні, зазначили, що підозрювана перебуватиме під вартою щонайменше до 3 грудня 2024 року. Розмір застави, який може внести посадовиця, становить 500 мільйонів 1 тисячу 128 гривень.
Окрім того, журналісти опублікували відео, як очільниці Хмельницької МСЕК оголошували запобіжний захід.
Тетяні Крупі суд оголошує запобіжний захід / Відео "РБК-України"
У виданні "Ґрати" також зазначили, що засідання стосовно справи Тетяни Крупи проходило у закритому режимі. Сама затримана відмовилася від коментарів журналістам.
Суд над Тетяною Крупою / Фото видання "Ґрати", Стаса Юрченка
До цього прессекретарка Офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла журналістам Суспільного, що 7 жовтня у Печерському суді Києва відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу Тетяні Крупі.
За словами представниці Офісу генпрокурора, під час обшуків у квартирі за місцем проживання, а також за місцем роботи в очільниці Хмельницької обласної МСЕК виявили значні кошти.
Проаналізувавши декларацію слідство вважає, що є ознаки саме незаконного збагачення на цей момент. Тому було вирішено повідомити про підозру саме за статтею 368-5. А щодо можливої організації схеми для "ухилянтів" триває розслідування. Ще дадуть їй правомірну оцінку щодо цих дій,
– сказала Максимець.
Вона також наголосила, що у сина посадовиці так само проводилися обшуки в межах провадження за статтею щодо можливої організації схеми для "ухилянтів". Наразі ж правоохоронці аналізують усі виявлені документи, хоча Олександра Крупу від роботи не відсторонювали, оскільки йому ще не повідомили про підозру.
Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні
- Працівники ДБР 4 жовтня провели обшуки у керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина та викрили їх на незаконному збагаченні. Зокрема, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.
- Посадовиця намагалася позбавитися готівки, викинувши їх у сумці через вікно. Водночас у мережі завірусилося фото, де на ліжку лежить, імовірно, чоловік Крупи з купою пачок доларів. Сам Володимир Крупа заявив, що "не бачив цього фото".
- Наразі ж Державне бюро розслідувань вивчає списки "ухилянтів", які виявили у Тетяни Крупи. Якщо виявиться, що ці особи мають фіктивні діагнози, то їх притягнуть до кримінальної відповідальності.