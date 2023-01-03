Путін вже не прагне "зберегти обличчя": яке нове завдання диктатора

Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що спроби зберегти обличчя Владіміру Путіну доб'ють міжнародний порядок. Однак диктатору зараз байдуже, що про нього думають на Заході.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, важко сказати, що конкретно мають на увазі у Польщі, коли говорять про збереження обличчя Путіну.

Зверніть увагу Путін патологічно боїться захворіти й шукає еліксир безсмертя, – Яковенко

Яковенко переконаний, що російський диктатор вже повністю своє обличчя втратив.

"Перед ким зберігати обличчя? В очах Європи? Будь-який нормальний європеєць вже розуміє, що Путін – це міжнародний злочинець та терорист №1, який має бути засуджений до довічного ув'язнення", – зазначив журналіст.

Головна проблема російського диктатора

За його словами, й сам очільник Кремля вже не переймається тим, аби зберегти свою репутацію.

Путін вже не думає про те, аби зберегти обличчя, принаймні для західної суспільної думки. Для Путіна зараз реальна проблема – зберегти життя і владу, що фактично одне і те ж. Саме це є головним завданням диктатора,

– сказав Яковенко.

За словами опозиційного журналіста, є різні сценарії, за яких може виникнути пряма загроза життю російського диктатора. І Путін це чудово розуміє. Один з головних сценаріїв пов'язаний з програшем Росії у війні проти України.

Ігор Яковенко розповів, що може загрожувати життю Путіна: дивіться відео

Загроза для влади Путіна

Яковенко пояснив, що чим далі, тим більше зростатиме кількість російських військових, які загинули в Україні. Вже зараз у Росії почали цілу кампанію, аби знайти винних у смерті сотень мобілізованих у Макіївці на Донеччині. Журналіст припустив, що провину за інцидент повісять на когось з генералів.

"Це тільки початок. Це буде основним сюжетом 2023 року. Мобілізовані і надалі прибуватимуть на фронт у великій кількості і будуть розміщуватися компактними групами. Їх будуть знищувати", – сказав Яковенко.

Він додав, що такі випадки спричинять істерику навіть в "ура-патріотичних" російських ЗМІ та телеграм-каналах.

Відповідальними й далі робитимуть генералів. У результаті наростатиме спротив серед військових. Тріщина між армією і кремлівською владою посилюватиметься і стане загрозою для влади Путіна,

– сказав журналіст.

Він наголосив, що якщо силовики припинять підтримувати владу, то режим російського диктатора впаде.

"Путін не доживе до трибуналу"

У такому разі теперішньому очільнику Кремля не світить нічого хорошого.

Коли Путін втратить владу, ймовірно, він втратить і життя. Вірогідність того, що його відправлять на "почесну" пенсію, дорівнює нулю,

– зазначив Яковенко.

Журналіст додав, що ймовірний наступник диктатора спише всі проблеми на свого попередника. Відтак, Путіна відправлять під трибунал.

"Однак до трибуналу він точно не доживе, тому що нікому не потрібен Путін, який говоритиме на суді. Швидше за все, його просто знищать", – припустив Яковенко.

Що про Путіна думають союзники Росії

Російський опозиційний журналіст зазначив, що зараз російський диктатор міг би намагатися зберегти обличчя хіба що перед своїми союзниками.

Однак якщо йдеться про Іран чи Північну Корею, то яке там обличчя? Це терористичне братство, де всі свої і соромитися нема чого,

– зауважив Яковенко.

Щодо Китаю, то Путін хотів би здаватися Сі Цзіньпіну кращим, ніж є насправді. Однак, на думку Яковенка, лідер Китаю чудово розуміє, з ким має справу, адже частково сам такий.

"А от з Індією вже трохи інша ситуація. Зустріч Путіна з прем'єр-міністром Нарендрою Моді не відбулася. Це свідчить про те, що для Індії Путін втратив обличчя", – сказав журналіст.

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