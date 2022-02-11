Головна тема – Україна: Байден проведе перемовини з лідерами ЄС і Канади

11 лютого 2022 , 18:47
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Джерело:

твітер Кевіна Ліптака

Президент США Джо Байден 11 лютого проведе онлайн-перемовини з лідерами ЄС і Канади. Говоритимуть про загрозу нападу Росії на Україну.

Переговори мали початись о 18:00. Про це повідомив журналіст CNN Кевін Ліптак.

Важливо США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Росію, – CNN

З ким говоритиме Байден

Байден має подзвонити до: 

  • прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, 
  • прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона,
  • президента Франції Еммануеля Макрона,
  • канцлера Німеччини Олафа Шольца,
  • голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен,
  • голови Євроради Шарля Мішеля,
  • генсека НАТО Єнса Столтенберга,
  • президента Польщі та Румунії Анджея Дуди і Клауса Йоханнеса,
  • прем'єра Італії Маріо Драгі.

Потім радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг щодо ситуації навколо України.

Загроза нападу Росії: останні новини

  • Росія продовжує стягувати свої війська до наших кордонів. Каже, що для навчань. Через це Україна звернулася до Москви з вимогою пояснень. Кремль має протягом 48 годин надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує реальний ризик нового військового конфлікту в Європі.
  • Щоправда, американське видання CNN стверджує – США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Володимира Путіна від агресії. Ця стратегія нібито працює.
  • 11 лютого Японія, Нідерланди, США, Чорногорія закликали своїх громадян покинути Україну. Водночас Південна Корея взагалі заборонила їхати у нашу державу. 

До теми – Стягнення військ Росії у Криму, Білорусі та під Курськ триває | На цю хвилину:

 

Автор: Ольга Музика