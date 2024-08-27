Головне з пресконференції Зеленського 27 серпня: онлайн-трансляція

Зеленський спростував повідомлення ЗМІ про те, що Курська операція зірвала "енергетичну зустріч" у Катарі. Він наголосив, що вона не пов'язана із жодним пунктом Саміту миру.

Однак, за його словами, вона пов'язана із самим другим Самітом миру, тому що Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України.

Президент зазначив, що Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами.

Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція – один з етапів цього процесу.

Він також додав, що енергетична зустріч із колегами по Саміту не зірвалася – вона була проведена онлайн.