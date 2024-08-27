Головне з пресконференції Зеленського 27 серпня: онлайн-трансляція
Володимир Зеленський провів пресконференцію в обід 27 серпня. На ній зібралися безліч українських та іноземних видань.
Головне із пресконференції президента – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія знову влаштувала терор мирних міст: усе, про нічну атаку 27 серпня
Курська операція принесла кілька речей: Президент України наголосив, що Курська операція буде продовжуватися. А що стосується Донеччини, ви повинні зрозуміти, що це їхня стратегічна ціль… там найпідготовленіші їхні війська, і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати нашу Донеччину. Ця ціль не змінилась з початку війни, від початку 14-го року їх цікавить повна окупація Донбасу. Зеленський спростував повідомлення ЗМІ про те, що Курська операція зірвала "енергетичну зустріч" у Катарі. Він наголосив, що вона не пов'язана із жодним пунктом Саміту миру. Однак, за його словами, вона пов'язана із самим другим Самітом миру, тому що Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Президент зазначив, що Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція – один з етапів цього процесу. Він також додав, що енергетична зустріч із колегами по Саміту не зірвалася – вона була проведена онлайн. Що стосується дипломатичних рішень і кроків, я вважаю, що ми зараз послідовні. Не зважаючи ні на що, на небажання Росії в принципі до зупинення війни. Зеленський зазначив, що коли хочуть домовитися – 230 ударів не завдають. І не вбивають людей та дітей. Росія цими днями завдала 230 ударів по об'єктах енергетики. Система захисту цих об'єктів спрацювала, але є серйозні пошкодження. Енергетики, і рятувальники зараз займаються відновленням. За словами Зеленського, держава далі працює над захистом енергетики. Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або інших – в цілому не дуже люблю "енергопіар". У нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав. Президент пояснив, що є деталі, які варто розповідати, аби про злочини Росії дізнався світ. Однак подробиць про стан нашої енергосистеми ворогу знати не варто. Пресконференція президента розпочалась з хвилини мовчання за загиблими у війні. Володимир Зеленський висловив співчуття жертвам, їхнім близьким та побажав одужання всім, хто зараз в лікарнях. Зокрема журналістам Reuters та їхнім колегам після останнього удару. Ця війна забрала життя різних людей, різних професій, але всі вони робили все, щоб Україна зберегла свою незалежність.
Курська операція принесла кілька речей:
Президент України наголосив, що Курська операція буде продовжуватися.
А що стосується Донеччини, ви повинні зрозуміти, що це їхня стратегічна ціль… там найпідготовленіші їхні війська, і це їх стратегічний напрямок, бо вони дуже хочуть окупувати нашу Донеччину. Ця ціль не змінилась з початку війни, від початку 14-го року їх цікавить повна окупація Донбасу.
Зеленський спростував повідомлення ЗМІ про те, що Курська операція зірвала "енергетичну зустріч" у Катарі. Він наголосив, що вона не пов'язана із жодним пунктом Саміту миру.
Однак, за його словами, вона пов'язана із самим другим Самітом миру, тому що Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України.
Президент зазначив, що Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами.
Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну, а Курська операція – один з етапів цього процесу.
Він також додав, що енергетична зустріч із колегами по Саміту не зірвалася – вона була проведена онлайн.
Що стосується дипломатичних рішень і кроків, я вважаю, що ми зараз послідовні. Не зважаючи ні на що, на небажання Росії в принципі до зупинення війни.
Зеленський зазначив, що коли хочуть домовитися – 230 ударів не завдають. І не вбивають людей та дітей.
Росія цими днями завдала 230 ударів по об'єктах енергетики. Система захисту цих об'єктів спрацювала, але є серйозні пошкодження.
Енергетики, і рятувальники зараз займаються відновленням. За словами Зеленського, держава далі працює над захистом енергетики.
Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або інших – в цілому не дуже люблю "енергопіар". У нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав.
Президент пояснив, що є деталі, які варто розповідати, аби про злочини Росії дізнався світ. Однак подробиць про стан нашої енергосистеми ворогу знати не варто.
Пресконференція президента розпочалась з хвилини мовчання за загиблими у війні.
Володимир Зеленський висловив співчуття жертвам, їхнім близьким та побажав одужання всім, хто зараз в лікарнях. Зокрема журналістам Reuters та їхнім колегам після останнього удару.
Ця війна забрала життя різних людей, різних професій, але всі вони робили все, щоб Україна зберегла свою незалежність.