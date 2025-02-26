Жодних боргів з боку України, – Зеленський про кінцевий варіант угоди зі США

Україна та США досягли згоди щодо фінального тексту угоди про корисні копалини. Зеленський підтвердив, що вдалося дійти консенсусу, який вигідний для Києва.

Початкові варіанти угоди про надра передбачали, що Україна має сплатити 500 мільярдів доларів боргу за надану США військову допомогу. Також вони не містили жодних гарантій безпеки, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Реакція Зеленського

За словами президента, остаточний варіант угоди "непогано оцінюють наші урядовці, вважають, що він може працювати". Глава держави зауважив, що ще не бачив усього тексту домовленостей.

"Головні питання, які порушував саме я – вони там звучать дуже непогано. Команди справді попрацювали – і українці, і американці. Головне для мене було, що ми не є боржниками. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Це було б несправедливо по відношенню до нас", – розповів політик.

Відповідно до оновленого варіанту угоди, Україна та США є партнерами. Фонд, створення якого передбачено у документі, є не американським, а спільним.