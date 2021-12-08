"Головне, щоб був результат": на Банковій виступили за будь-які формати переговорів із Москвою

8 грудня 2021 , 17:48
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Джерело:

"Комерсант"

Україна підтримає будь-який формат переговорів з Росією, у якому мовитиметься про Донбас. Зокрема, нормандський за участю США.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що пріоритетом для України є результат. Тому офіційний Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів.

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Прямі переговори з Росією – ми за. Переговори за участю Туреччини – згодні. Нормандія плюс США – добре. Головне, щоб це дало практичні результати,
– наголосив Никифоров.

США можуть долучити до нормандського формату

Зауважте! Президент США Джо Байден пригрозив Путіну серйозними наслідками у разі, якщо Росія нападе на Україну. Штати готові зробити те, чого не зробили у 2014 році.

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Автор: Мар'яна Бекало