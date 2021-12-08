"Головне, щоб був результат": на Банковій виступили за будь-які формати переговорів із Москвою
8 грудня 2021 , 17:48Читать новость на русском
Джерело:"Комерсант"
Україна підтримає будь-який формат переговорів з Росією, у якому мовитиметься про Донбас. Зокрема, нормандський за участю США.
Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що пріоритетом для України є результат. Тому офіційний Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів.
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Прямі переговори з Росією – ми за. Переговори за участю Туреччини – згодні. Нормандія плюс США – добре. Головне, щоб це дало практичні результати,
– наголосив Никифоров.
США можуть долучити до нормандського формату
- Міністерства закордонних справ Росії повідомило, що Німеччина та Франція підтримують ідею включення США до нормандського формату.
- Тим часом офіційна Москва мовчить.
- Президент Франції Еммануель Макрон, який входить до "нормандської четвірки" заявив, що хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
- Макрон хоче спробувати повторно залучити Путіна в переговорні формати.
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