"Головне, щоб був результат": на Банковій виступили за будь-які формати переговорів із Москвою

Україна підтримає будь-який формат переговорів з Росією, у якому мовитиметься про Донбас. Зокрема, нормандський за участю США.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що пріоритетом для України є результат. Тому офіційний Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів.

Зауважте У НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ, – ЗМІ

Прямі переговори з Росією – ми за. Переговори за участю Туреччини – згодні. Нормандія плюс США – добре. Головне, щоб це дало практичні результати,

– наголосив Никифоров.

США можуть долучити до нормандського формату

Міністерства закордонних справ Росії повідомило, що Німеччина та Франція підтримують ідею включення США до нормандського формату.

Тим часом офіційна Москва мовчить.

Президент Франції Еммануель Макрон, який входить до "нормандської четвірки" заявив, що хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Макрон хоче спробувати повторно залучити Путіна в переговорні формати.

Навіщо Путіну війна в Україні: дивіться відео