Головне, щоб пан Лавров наважився, – Кулеба про готовність до нормандського саміту

Україна готова до проведення зустрічі глав МЗС у нормандському форматі. Єдине, чого чекає Київ, – це підтвердження про участь від російської сторони.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу. Урядовець наголосив, що підготовка до зустрічі триває.

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Перемовини щодо зустрічі глав МЗС відновились влітку

Французька та німецька сторона вже узгоджують прийнятну для всіх дату. Під знаком питання лише участь Росії. Глава МЗС сподівається, що Сергій Лавров таки підтвердить свою присутність. 8 вересня у відеоформаті зустрілись радники міністрів.

Певний трек на цьому напрямку відновився після літа і ми готові до цієї зустріч міністрів якнайшвидше, головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку, – зауважив Кулеба.

Лавров розкритикував ідею України про зміну формату

Нещодавно глава МЗС Росії виступив з черговою порцією критики щодо політики України. Не до вподоби Лаврову ідея Києва розширити нормандський формат та долучити до нього США. Ба більше, Лавров прикрився захистом інтересів Франції та Німеччини, бо їх, мовляв, такі ідеї України ображають.

До теми У Путіна вперто не бачать сенсу проводити зустріч у нормандському форматі

Щодо саміту лідерів країн "нормандської четвірки", то, знову-таки, палиці в колеса вставляє Росія. У Володимира Путіна не бачать у такій зустрічі сенсу – бо начебто нема "чим її наповнити".

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