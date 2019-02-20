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      Головне, щоб це не підлаштували під вибори: експерти про розслідування справ Майдану

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      Про п'яті роковини Революції Гідності, розслідування справ Майдану та українське законодавство – розповіли головний редактор порталу "Цензор.net" Юрій Бутусов та учасник Революції Гідності Василь Галамай у прямому ефірі 24 каналу.

      Розслідування справ Майдану

      – Це не той результат, якого вимагало українське суспільство. Проте в цьому є об'єктивна проблема: швидко засудити винних за те, що вони виконували накази керівництва держави, з чинним українським законодавством неможливо. Під такі процеси треба створювати спеціальне законодавство, як це було зроблено, наприклад, в Нюрнберзі. З чинним процесуальним кодексом розслідування триватиме роками.

      Журналіст Юрій Бутусов також додав, що влада повинна підходити до слідства реалістично. Насамперед потрібно розказати й максимально детально пояснити українцям, яким чином відбувалася ескалація насильства й хто у цьому винен. Тобто відновити причинно-наслідковий зв'язок подій розстрілів на Майдані.

      За п'ять років вдалося встановити досить багато. Російська пропаганда активно розганяла інформацію про те, що нібито була третя сила, яка стріляла в обидва боки, а усі події були навмисне нею спровоковані. А з боку Майдану не було армії, а лише хаотичні та самостійні дії сміливих людей. Через те, що немає офіційної картини того, що відбулось, у багатьох є загальне несприйняття усіх звітів про Майдан,
      – підсумував журналіст.

      Скільки ще чекати вироків

      – Варто діяти лише законним шляхом, якщо ми будуємо демократичну державу. Я не думав, що це настільки затягнеться, але я розумію, який це обсяг роботи. Єдине, чого я не хочу, щоб це було створено під якусь дату, наприклад під вибори. Це має бути якісно зроблено і якомога швидше.

      – Є об'єктивна причина затягування – з цим законодавством не можна розслідувати такі події, до того ж, спливає термін давності. Винних мають затримувати і садити у в'язниці. Так, у нас європейське законодавство, але хіба злочини, які в нас відбулися, вони європейського значення? У Європі президенти не віддають накази розстрілювати людей.

      Щоб розслідувати злочини Майдану потрібно нове законодавство

      – Із законодавством, яке є зараз, злочини Майдану розслідувати не можна. В Україні спливають терміни давності й по багатьох адміністративних злочинах, які теж мали величезне значення. Більшість зловмисників буде звільнено від покаранння. Нам потрібно законодавство, в якому злочини проти Майдану будуть позбавлені терміну давності, де буде прискорена процедура розгляду таких справ,

      – Потрібна інша кваліфікація, де держслужбовець, який приймав несправедливі рішення, автоматично відсторонюється від посади. Також потрібна процедура, яка може бути причетною до будь-яких злочинів проти особистості. Така людина має відразу бути затримана без застави.

      Як змінилася Україна після Революції Гідності

      – Через такі страшні випробування люди згуртувалися і зробили для себе вибір – що для них бути українцями. Звичайно, це усвідомлення змінило нас і кожного дня змінює державу, хоч і повільно. Цим змінам народу не буде вороття.

      Нам потрібно працювати далі, щоб не розгубити це. Люди стали свідоміші, згуртувалися. Вони бачать, що разом ми доб’ємося змін, тому потрібно боротися. По-іншому, не буде, інакше ми втратимо цю платформу Майдану, на якій почали будувати новітню Україну. Якщо ми не продовжимо, ця жертва буде зведена нанівець,
      – заявив учасник Майдану Василь Галамай.

      Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року?Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.

      Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, попри штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.

      Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.

      blog_ava
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Новини України Євромайдан Небесна Сотня Розслідування Жертви Європа
      Джерело: 24 канал
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