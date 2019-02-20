Главное, чтобы это не подстроили под выборы: эксперты о расследовании дел Майдана

О пятой годовщине Революции Достоинства, расследование дел Майдана и украинское законодательство – рассказали главный редактор портала "Цензор.net" Юрий Бутусов и участник Революции Достоинства Василий Галамай в прямом эфире 24 канала.

Расследование дел Майдана



– Это не тот результат, которого требовало украинское общество. Однако в этом есть объективная проблема: быстро осудить виновных за то, что они выполняли приказы руководства государства, с действующим украинским законодательством невозможно. Под такие процессы надо создавать специальное законодательство, как это было сделано, например, в Нюрнберге. С действующим процессуальным кодексом расследование продлится годами.

Журналист Юрий Бутусов также добавил, что власть должна подходить к следствию реалистично. Прежде всего нужно рассказать и максимально детально объяснить украинцам, каким образом происходила эскалация насилия и кто в этом виноват. То есть восстановить причинно-следственную связь событий расстрелов на Майдане.

За пять лет удалось установить достаточно много. Российская пропаганда активно разгоняла информацию о том, что якобы была третья сила, которая стреляла в обе стороны, а все события были умышленно спровоцированы ею. А со стороны Майдана не было армии, а лишь хаотичные и самостоятельные действия смелых людей. Из-за того, что нет официальной картины случившегося, у многих есть общее неприятие всех отчетов о Майдане,

– подытожил журналист.

Сколько еще ждать приговоров

– Стоит действовать только законным путем, если мы строим демократическое государство. Я не думал, что это настолько затянется, но я понимаю, какой это объем работы. Единственное, чего я не хочу, чтобы это было создано под какую-то дату, например под выборы. Это должно быть качественно сделано и как можно скорее.

– Есть объективная причина затягивания – с этим законодательством нельзя расследовать такие события, к тому же, истекает срок давности. Виновных должны задерживать и сажать в тюрьмы. Да, у нас европейское законодательство, но разве преступления, которые у нас произошли, они европейского значения? В Европе президенты не отдают приказы расстреливать людей.

Чтобы расследовать преступления Майдана нужно новое законодательство

– По законодательству, которое есть сейчас, преступления Майдана расследовать нельзя. В Украине заканчиваются сроки давности и по многим административным преступлениям, которые тоже имели огромное значение. Большинство злоумышленников будут освобождены от наказаний. Нам нужно законодательство, в котором преступления против Майдана будут лишены срока давности, где будет ускорена процедура рассмотрения таких дел,

- Нужна другая квалификация, где госслужащий, который принимал несправедливые решения, автоматически отстраняется от должности. Также нужна процедура, которая может быть причастна к любым преступлениям против людей. Такой человек должен сразу быть задержан без залога.

Как изменилась Украина после Революции Достоинства

– В результате таких страшных испытаний люди сплотились и сделали для себя выбор – что для них быть украинцами. Конечно, это осознание изменило нас и ежедневно меняет государство, хоть и медленно. Этим изменениям народа не будет возврата.

Нам нужно работать дальше, чтобы не растерять это. Люди стали сознательнее, сплотились. Они видят, что вместе мы добьемся перемен, поэтому нужно бороться. По-другому, не будет, иначе мы потеряем эту платформу Майдана, на которой начали строить новейшую Украину. Если мы не продолжим, эта жертва будет сведена на нет,

– заявил участник Майдана Василий Галамай.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.



Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами пытались тушить.