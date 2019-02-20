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      Главное, чтобы это не подстроили под выборы: эксперты о расследовании дел Майдана

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      О пятой годовщине Революции Достоинства, расследование дел Майдана и украинское законодательство – рассказали главный редактор портала "Цензор.net" Юрий Бутусов и участник Революции Достоинства Василий Галамай в прямом эфире 24 канала.

      Расследование дел Майдана


      – Это не тот результат, которого требовало украинское общество. Однако в этом есть объективная проблема: быстро осудить виновных за то, что они выполняли приказы руководства государства, с действующим украинским законодательством невозможно. Под такие процессы надо создавать специальное законодательство, как это было сделано, например, в Нюрнберге. С действующим процессуальным кодексом расследование продлится годами.

      Журналист Юрий Бутусов также добавил, что власть должна подходить к следствию реалистично. Прежде всего нужно рассказать и максимально детально объяснить украинцам, каким образом происходила эскалация насилия и кто в этом виноват. То есть восстановить причинно-следственную связь событий расстрелов на Майдане.

      За пять лет удалось установить достаточно много. Российская пропаганда активно разгоняла информацию о том, что якобы была третья сила, которая стреляла в обе стороны, а все события были умышленно спровоцированы ею. А со стороны Майдана не было армии, а лишь хаотичные и самостоятельные действия смелых людей. Из-за того, что нет официальной картины случившегося, у многих есть общее неприятие всех отчетов о Майдане,
      – подытожил журналист.

      Сколько еще ждать приговоров

      – Стоит действовать только законным путем, если мы строим демократическое государство. Я не думал, что это настолько затянется, но я понимаю, какой это объем работы. Единственное, чего я не хочу, чтобы это было создано под какую-то дату, например под выборы. Это должно быть качественно сделано и как можно скорее.

      – Есть объективная причина затягивания – с этим законодательством нельзя расследовать такие события, к тому же, истекает срок давности. Виновных должны задерживать и сажать в тюрьмы. Да, у нас европейское законодательство, но разве преступления, которые у нас произошли, они европейского значения? В Европе президенты не отдают приказы расстреливать людей.

      Чтобы расследовать преступления Майдана нужно новое законодательство

      – По законодательству, которое есть сейчас, преступления Майдана расследовать нельзя. В Украине заканчиваются сроки давности и по многим административным преступлениям, которые тоже имели огромное значение. Большинство злоумышленников будут освобождены от наказаний. Нам нужно законодательство, в котором преступления против Майдана будут лишены срока давности, где будет ускорена процедура рассмотрения таких дел,

      - Нужна другая квалификация, где госслужащий, который принимал несправедливые решения, автоматически отстраняется от должности. Также нужна процедура, которая может быть причастна к любым преступлениям против людей. Такой человек должен сразу быть задержан без залога.

      Как изменилась Украина после Революции Достоинства

      – В результате таких страшных испытаний люди сплотились и сделали для себя выбор – что для них быть украинцами. Конечно, это осознание изменило нас и ежедневно меняет государство, хоть и медленно. Этим изменениям народа не будет возврата.

      Нам нужно работать дальше, чтобы не растерять это. Люди стали сознательнее, сплотились. Они видят, что вместе мы добьемся перемен, поэтому нужно бороться. По-другому, не будет, иначе мы потеряем эту платформу Майдана, на которой начали строить новейшую Украину. Если мы не продолжим, эта жертва будет сведена на нет,
      – заявил участник Майдана Василий Галамай.

      Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?
      Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.

      Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.

      Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами пытались тушить.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Расследования Небесная Сотня Европа Жертвы
      Источник: 24 канал
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