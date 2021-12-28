Україну накрили снігопади, звільнення заступника міністра освіти: головні новини 28 грудня

Через погіршення погоди в низці міст літаки не могли приземлятися в аеропортах. Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук подав у відставку після скандалу у Львові. Засідання РНБО, яке мало відбутися 29 грудня, перенесли. У ДБР заявили про відкриття 2 справ проти ексзаступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік. Такими були головні новини 28 грудня.

Такими були найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Цікаво Останні дві області України вийдуть з червоної зони

Снігопади накрили Україну

Джерело: 24 канал

Уночі та вдень 28 грудня значну частину території України накрили потужні снігопади. Через це виникли перебої у роботі транспорту. Зокрема, в кількох аеропортах не могли приземлитися літаки.

У Дніпрі через снігопади виникли затори. Крім того, за даними видання "Інформатор", комунальні служби не встигали працювати, через що місцеві мешканці скаржилися на нерозчищені тротуари. Через ускладнений рух транспорту в місті суттєво зросла вартість таксі.



Негода в Дніпрі

Ситуація в Миколаєві також була не найкращою. Через негоду громадський транспорт у місті курсував із затримками. В області також виникли проблеми, зокрема під час виїзду на один із викликів, карета швидкої допомоги застрягла в сніговому заметі. Як повідомляє ДСНС, на допомогу прибули рятувальники, які допомогли медикам вибратися із пастки та супроводжували їх та пацієнта до лікарні.



Рятувальники витягують швидку зі снігового замету / Фото ДСНС

Також негода накрила Одесу, де, як переконує міська влада, комунальники від ночі працювали над усуненням наслідків негоди. Один із тролейбусів у місті не курсував, натомість іншому довелося змінити маршрут. Через негоду рятувальникам довелося визволяти "зі снігової пастки" автомобілі на території області. Схожі проблеми 28 грудня виникли і в Запоріжжі. Крім того, в тамтешньому аеропорті скасували рейси з Туреччини, а літак з Єгипту був вимушений приземлитися в Харкові.

Крім того, негода також накрила Чернівці, Харків та Херсон. Через негоду авіакомпанія Air Ocean Airlines призупинила рейси з Чернівців до Києва.



Негода на Одещині / Фото ДСНС

Негода також лютувала і в Карпатах, через що рятувальники оголосили ІІІ рівень небезпеки у високогір'ї Закарпаття. Також через снігопади кілька рейсів Укрзалізниці курсували із затримками.

Зверніть увагу Транспортний колапс у Дніпрі: через снігопад рух у місті майже зупинився – промовисті фото

Звільнення Гарбарука

Джерело: телеграм Юлії Гришиної

Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти та науки України. Заяву на звільнення чиновник написав за власним бажанням.

Причиною звільнення став скандал, який розгорівся після візиту Гарбарука до Львова. Після цієї поїздки у соцмережах опублікували фото, на якому супутниця заступника міністра Христина Тишкун була у доволі відвертому одязі. Через це у мережі у бік дівчини та Гарбарука понеслася хвиля хейту.



Фото, через яке розгорівся скандал / Фото з соцмереж

Своє звільнення Гарбарук назвав єдиним виходом для будь-якого державного службовцям.

Детальніше Європейська практика, – звільнений заступник глави Міносвіти пояснив свою відставку

Перенесення засідання РНБО

Джерело: РНБО

Попередньо останнє у 2021 році засідання РНБО мало відбутися 29 грудня. Однак президент Володимир Зеленський ухвалив рішення збільшити перелік питань для розгляду, через що засідання перенесли.

У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року,

– йдеться в заяві РНБО.

Переліку питань, які обговорюватимуть на засіданні, традиційно, не опублікували.

Цікаво Близький до "злодія в законі" Антимоса: затримали ще одного "авторитета" зі списку РНБО

Справи проти Гогілашвілі

Джерело: ДБР

У Державному бюро розслідувань підтвердили відкриття одразу 2 кримінальних проваджень проти ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. По обох наразі триває досудове розслідування.

Перша справа стосується службового підроблення при працевлаштуванні в Міністерство внутрішніх справ. Про підроблення чого йдеться у справі, слідчі не уточнили.

Друга справа стосується скандалу на кблокпості Краматорську, під час якого Гогілашвілі обматюкав поліцейських та погрожував їм. Через це ексзаступнику голови МВС інкримінують перевищення службових обов'язків.

Що відомо про скандал з Гогілашвілі

11 грудня 2021 року в мережі оприлюднили відео з блокпосту в Краматорську зі скандальними висловлюваннями Олександра Гогілашвілі.

Як з'ясували пізніше, це був не перший подібний випадок за участю ексзаступника голови МВС.

Журналісти з'ясували, що в Гогылашвілі є російське громадянство, а під час російської окупації Криму він був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який підтримував анексію.

Після скандалу Олександра Гогілашвілі звільнили з посади.

Цікаво Офіс генпрокурора повідомив Верховну Раду про підозру для Порошенка, – ЗМІ

Якою буде погода на Новий рік

Джерело: Meteoprog

За словами синоптикині Наталки Діденко, новий 2022 рік українці зустрінуть без снігу. Щобільше, у ніч проти 1 січня в Україні очікують відлигу.

Потепліє до відлиги і навіть до невеликих "плюсів". Очікується дощ та мокрий сніг, танення льоду на різних поверхнях, тому будьте обережними під дахами будинків та на дорогах,

– заявила Діденко.

Також у західних областях 31 грудня прогнозують дощі. У перший день 2022 року майже по всій території України температура повітря підніметься до позначки +1...+4, а подекуди і +5...+7 градусів.