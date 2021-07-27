Головні новини 27 липня: новий головнокомандувач ЗСУ, потужний вибух на хімзаводі в Німеччині

Зміни у керівництві ЗСУ: Руслан Хомчак пішов з посади, на його місце призначили Валерія Залужного. Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал. Потужний вибух прогримів у Німеччині: є жертви. Литва не прийняла позов Шарія, йому доведеться залишити Євросоюз. У ТКГ підсумували рік "перемир'я" на Донбасі. Такими були головні новини України і світу за 27 липня.

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Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача ЗСУ

Джерело: 24 канал

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача ЗСУ. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський не сумнівається у патріотизмі та фаховості Хомчака, та хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.

Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти,

– сказав Никифоров.

Никифоров зауважив, що Зеленський вдячний Хомчаку за службу. За словами речника Зеленського, Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО Олексія Данілова. До 27 липня на посаді працював Михайло Коваль.

Новий головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний

Джерело: 24 канал

Валерія Залужного призначили новим головнокомандувачем Збройних сил України 27 липня. Він замінить Руслана Хомчака. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Що відомо про Валерія Залужного

Джерело: Вікіпедія

Валерій Залужний був командувачем оперативного командування "Північ". Отримав цю посаду 9 грудня 2019 року.

У 2018 – 2019 роках працював начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об'єднаних сил.

У 2009 році Генеральний штаб ЗСУ призначив військового командиром 51 окремої механізованої бригади.

З 2017 року – генерал-майор.

У 2007 році Залужного став начальником штабу – першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал

Між главою Міноборони Андрієм Тараном та командувачем ЗСУ Русланом Хомчаком спалахнув конфлікт. Першим це зауважив журналіст Юрій Бутусов. У повідомленні мовилося: ситуація настільки складна, що політики нібито навіть не вітаються. Згодом Олексій Арестович розповів, що у відносинах Тарана і Хомчака – криза , бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами. За словами Арестовича, обидва політики претендують на одні і ті самі засоби та фінанси.

Джерело: 24 канал

На Олімпійських іграх відбулися півфінальні запливи на 800 метрів вільним стилем. Україну представили два плавці – Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Результати українських плавців:

Михайло Романчук виграв свій півфінальний заплив – продемонстрував час 7:41.28. Це найкращий показник серед усіх півфіналістів . Романчук встановив олімпійський рекорд;

. Романчук встановив олімпійський рекорд; Сергій Фролов у півфіналі продемонстрував четвертий час (7:47.67). Цього також вистачило, щоб вийти у фінал із сьомого місця.

Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив – о 04:30 за київським часом.

Плавання на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків проводять вперше за більш ніж сторіччя – востаннє проводились у 1904 році. Світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню (7:32.12).

До речі, Михайло Романчук – дворазовий чемпіон Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем. Також він двічі здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів. Окрім того, українець – чемпіон Європи на дистанції 400 та 1500 метрів. Ба більше, на чемпіонаті світу на короткій воді та на чемпіонаті Європи Михайло здобував "золото".

Потужний вибух на хімзаводі у Німеччині: є постраждалі, загиблі та зниклі безвісти

Джерело: поліція Кельна

У німецькому місті Леверкузені потужний вибух прогримів 27 липня. Інцидент трапився близько 09:30 на території хімічного підприємства Chempark operator Currenta – на території заводу, що належить компанії Bayer.

Оператор Chempark Currenta заявив, що вибух трапився на ділянці, де спалюються відходи. там також зазначили, що у цих приміщеннях зберігають небезпечне сміття та токсичні речовини.

Федеральне управління з питань ліквідації наслідків катастроф та цивільного захисту майже відразу оголосило надзвичайний рівень небезпеки для постраждалого району навколо міста. Місцевим мешканцям рекомендували не відчиняти вікна та двері, оскільки все небо опинилося у чорному густому диму.

Через вибух 1 загиблий, 16 постраждалих та 4 зниклих безвісти

Вибух на сміттєпереробному заводі спричинив викид токсичних випарів у повітря. Автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.

Велика чорна хмара диму видніється аж до Кельна, тобто за 12 миль. Влада попереджала, що отруйна хмара рухається до інших двох міст – Буршайду та Вермельскірхена.

Орієнтовно о 13 повідомляли, що серйозно постраждали двоє працівників підприємства, 5 людей зникли безвісти. Також ЗМІ писали про одного загиблого.

Згодом повідомили, що поранення отримали 16 людей, загинула одна особа. Ще 4 працівників заводу розшукують.

Оператора парку, компанії Currenta, розповіла, що з 16 поранених 4 отримали тяжкі травми. Усіх потерпілих у вибуху доставили в лікарню.

Ми глибоко засмучені цим трагічним випадком та смертю працівника. Ми висловлюємо особливі співчуття родичам, а також колегам, які працювали з ним,

– сказав менеджер Chempark Ларс Фрідріх.

Вибух пролунав в індустріальному парку Chempark у Леверкузені. Він є найбільшим у Європі. Компанія має ще 2 місця розташування: у Дормагені та Крефельд-Юрдінгені. На території хімпарку є понад 70 фірм, зокрема відомий фармацевтичний концерн Bayer. На базі його заводів облаштували індустріальний парк.

Литва не прийняла позов Шарія, йому доведеться залишити Євросоюз

Джерело: твітер Марка Фейгіна

Проросійський блогер Анатолій Шарій програв апеляцію в литовському суді. Відтак Шарію доведеться виїхати з Євросоюзу. Політик не зміг оскаржити рішення щодо визнання його персоною нон ґрата в Литві. Про це у твітері 27 липня повідомив російський адвокат Марк Фейгін.

Шарій програв апеляцію в суді Литви

Департамент міграції Литви 10 травня 2021 року позбавив Шарія статусу біженця та постановив, що він має залишити країну. Йому заборонили в'їзд до Литви на 5 років.

Проросійський блогер спробував у суді оскаржити рішення відомства, та в литовському суді не зміг виграти апеляцію.

Тому йому потрібно терміново виїхати за межі території країни-члена ЄС.

Правозахисник Фейгін опублікував відповідне судове рішення. І додав, що подав заяву, згідно з якою до кінця літа проти Шарія буде порушено кримінальну справу в Євросоюзі. Йому інкримінують відмивання грошей, отриманих від влади й Росії, та придбання за них будинку в Іспанії. Наразі щодо цього триває перевірка.

Сам блогер вже відреагував на допис адвоката Фейгіна. За його словами, ЗМІ вкотре "хайпують на його прізвищі". Мовляв, на прізвище "Шарій" йдуть читачі.

"А такі речі, як репутація для українських медіа – давно порожній звук", – написав він.

Що відомо про підозри Шарію

СБУ 16 лютого оголосила Анатолію Шарію про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності людей. У відомстві зазначили, що є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур. Сам проросійський блогер назвав відкриту справу проти нього "політичною".

25 лютого його оголосили у розшук через те, що він кілька разів не з'явився на допит.

У червні головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що Печерський суд Києва наклав арешт на майно та банківські рахунки Шарія. Мовиться про віллу та апартаменти в іспанському місті Таррагона, 3 рахунки у російському банку Raiffeisen Bank, іспанському Caixabank та люксембурзькому East-West United Bank S.A.

У ТКГ підсумували рік "перемир'я" на Донбасі

15 липня 2021 року Денис Малюська заявив, що Мін'юст вбачає підстави для заборони "Партії Шарія" . Однак рішення ухвалять за наслідками психолого-лінгвістичної експертизи. Свій позов відомства базувало на листі і матеріалах СБУ. Наразі справа перебуває в Окружному адмінсуді Києва.

Джерело: телеграм української делегації в ТКГ

На Донбасі вже рівно рік діє режим припинення вогню. Українська делегація для участі у ТКГ 27 липня 2021 року підсумувала позитивні досягнення "тиші":

вдвічі менше смертей українських військовослужбовців;

втричі менше поранених;

вдвічі менше обстрілів.

Так, впродовж року до підписання перемир'я на Донбасі загинули 88 наших героїв, а 494 – зазнали поранення. Водночас під час "тиші" кількість полеглих зменшилася до 45 бійців, а постраждалих – до 154.

Дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту – найскладніший різновид військових дій,

– наголосили у ТКГ.

Україна ж сумлінно виконує взяті на себе зобов'язання. Це доводять заяви представників міжнародних організацій. У ТКГ зазначили, що саме завдяки тому, що Україна дотримується слова, став можливий саміт Кримської платформи. Адже за рік наша країна побудувала репутацію відповідальної держави.

"Усе це було сплачено високою ціною. Українська делегація дякує кожному військовослужбовцю, хто у складних умовах виконує свій військовий обов'язок", – сказали у ТКГ.

Режим тиші почав діяти на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року. Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак на початку 2021 року проросійські бойовики активізувалися. Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ЗСУ. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинки.

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