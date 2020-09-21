Головні новини 21 вересня: смог у Києві, запобіжний захід Юрченку, пожежа на полігоні
Київ вкрив густий смог: виною – пожежа на сміттєзвалищі. Нардепу Юрченку обрали запобіжний захід. На військовому полігоні на Херсонщині спалахнула пожежа. Карантинні обмеження у червоній зоні змінили. ЄС не визнає Лукашенка президентом, але й санкції не вводить. Такими були головні новини 21 вересня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 21 вересня:
Смог у Києві
До теми Смог та задимлення в Києві: у Держспоживслужбі запевняють, що якість повітря в нормі
Вранці 21 вересня Дарницький район Києва вкрив густий смог. Жителі столиці скаржилися на те, що їм важко дихати, а в повітрі чути стійкий запах гару. Воно й не дивно, бо на місцевому сміттєзвалищі спалахнула пожежа. Вогонь частково перекинувся на торфовища.
Відкритого вогню вже нема, але рятувальники ще поливають осередки тління водою.
Пожежа на сміттєзвалищі / Фото ДСНС
Гасіння пожежі, через яку пів Києва вкрив смог / ДСНС
Площа займання сягнула 2 тисяч квадратних метрів.
Тим часом у Держспоживслужбі Києва не зафіксували забруднення повітря через пожежу на сміттєзвалищі та торфовищі. Там запримітили лише невелике перевищення показників біля автомагістралей.
А ось мешканці Дарницького району скаржаться: в ніч на 21 вересня через важкий смог було важко дихати, а вранці ситуація не покращилась.
Вони також поширили фото густого смогу у Києві в соцмережах.
Дарницький район Києва і смог: відео
Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу
Юрченку обрали запобіжний захід
Актуально У нардепа Юрченка знайшли незареєстровану зброю: деталі
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід нардепу Олександру Юрченку, якого підозрюють у хабарництві. "Слугу народу" відправили під арешт з можливістю внесення застави на суму в понад 3 мільйони гривень.
Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Ті просили для парламентаря більшу суму застави – у майже 6,5 мільйона гривень.
Під час судового засідання Юрченко заявив, що "ні в кого нічого не брав". На його думку, цей судовий процес "необхідний для тиску на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство у сфері контролю за відходами".
Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю. Жодних грошей я не брав, нікого до надання мені будь-яких грошей я не підбурював і не вимагав,
– запевнив він.
Цікаво, що раніше детективи НАБУ виявили в Юрченка незареєстровану зброю.
Що відомо про справу Юрченка: коротко
- НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Спочатку в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі.
- Втім, згодом Ірина Венедіктова підписала підозру, яку вручили Юрченку. Нардепа вже виключили з фракції "Слуга народу".
Пожежа на військовому полігоні
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На військовому полігоні на Херсонщині спалахнула пожежа. Сталося це під час військових навчань, що тривають у регіоні.
Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.
У ДСНС повідомили трохи більше. Так, рятувальники сказали, що пожежа сталася у Голопристанському районі Херсонської області. Там зайнялося близько 10 гектарів лісового масиву, але загрози населеним пунктам немає.
До гасіння пожежі залучені 104 людей та 32 одиниці техніки, у тому числі два літаки, які скидають воду. Від Збройних сил України також залучені особовий склад та техніка, в тому числі – два пожежні танки та вертоліт.
Пожежа на полігоні на Херсонщині: відео
Наразі у південних регіонах тривають військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". У них беруть участь військові з України, Великої Британії та США. Мета навчань – виконати завдання відповідно до процедур та стандартів НАТО.
Нові правила у червоній зоні
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Для регіонів червоної зони ввели нові обмеження карантину. Тепер там заборонили приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, а також кінотеатрах та інших закладах культури.
Окрім того, Кабмін ввів для червоної зони заборону на відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.
Також введена заборона на посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (за винятком Ніжина).
Де діятимуть обмеження:
- у Чопі Закарпатської області;
- у Перемишлянському та Пустомитівському районі Львівської області;
- у Бережанах та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області;
- у Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області;
- у Каневі Черкаської області;
- у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області;
- у Ніжині та Носівському районі Чернігівської області.
Більше про нові обмеження у червоній зоні та кого вони стосуються – у матеріалі 24 каналу.
ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі
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У Брюсселі відбулося засідання глав МЗС Європейського Союзу. У ньому взяла участь також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
Під час засідання міністри обговорювали ситуацію у Білорусі.
Тихановська запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції. Втім Євросоюз знову не зміг дійти згоди в цьому питанні. Річ у тім, що прийняття рішення знову заблокував Кіпр, який вимагає санкцій проти Туреччини за її дії в Середземному морі.
Відтак, питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка розглянуть наприкінці тижня – на саміті лідерів країн Євросоюзу.
Водночас всі глави МЗС ЄС вважають, що президентські вибори в Білорусі є сфальсифікованими. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри не визнають їх результатів.
Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результат,
– наголосив Боррель.
Він додав, що міністри закордонних справ ЄС закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ.