Київ вкрив густий смог: виною – пожежа на сміттєзвалищі. Нардепу Юрченку обрали запобіжний захід. На військовому полігоні на Херсонщині спалахнула пожежа. Карантинні обмеження у червоній зоні змінили. ЄС не визнає Лукашенка президентом, але й санкції не вводить. Такими були головні новини 21 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 21 вересня:

Смог у Києві

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Вранці 21 вересня Дарницький район Києва вкрив густий смог. Жителі столиці скаржилися на те, що їм важко дихати, а в повітрі чути стійкий запах гару. Воно й не дивно, бо на місцевому сміттєзвалищі спалахнула пожежа. Вогонь частково перекинувся на торфовища.

Відкритого вогню вже нема, але рятувальники ще поливають осередки тління водою.



Пожежа на сміттєзвалищі / Фото ДСНС



Гасіння пожежі, через яку пів Києва вкрив смог / ДСНС

Площа займання сягнула 2 тисяч квадратних метрів.

Тим часом у Держспоживслужбі Києва не зафіксували забруднення повітря через пожежу на сміттєзвалищі та торфовищі. Там запримітили лише невелике перевищення показників біля автомагістралей.

А ось мешканці Дарницького району скаржаться: в ніч на 21 вересня через важкий смог було важко дихати, а вранці ситуація не покращилась.

Вони також поширили фото густого смогу у Києві в соцмережах.

Дарницький район Києва і смог: відео



Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу

Юрченку обрали запобіжний захід

Актуально У нардепа Юрченка знайшли незареєстровану зброю: деталі

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід нардепу Олександру Юрченку, якого підозрюють у хабарництві. "Слугу народу" відправили під арешт з можливістю внесення застави на суму в понад 3 мільйони гривень.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Ті просили для парламентаря більшу суму застави – у майже 6,5 мільйона гривень.

Під час судового засідання Юрченко заявив, що "ні в кого нічого не брав". На його думку, цей судовий процес "необхідний для тиску на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство у сфері контролю за відходами".

Жодного стосунку до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю. Жодних грошей я не брав, нікого до надання мені будь-яких грошей я не підбурював і не вимагав,

– запевнив він.

Цікаво, що раніше детективи НАБУ виявили в Юрченка незареєстровану зброю.

Що відомо про справу Юрченка: коротко

НАБУ 15 вересня опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.

Ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.

Спочатку в Офісі генпрокурора заявляли, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна й генпрокуратура не отримувала матеріалів по цій справі.

Втім, згодом Ірина Венедіктова підписала підозру, яку вручили Юрченку. Нардепа вже виключили з фракції "Слуга народу".

Пожежа на військовому полігоні

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На військовому полігоні на Херсонщині спалахнула пожежа. Сталося це під час військових навчань, що тривають у регіоні.

Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.

У ДСНС повідомили трохи більше. Так, рятувальники сказали, що пожежа сталася у Голопристанському районі Херсонської області. Там зайнялося близько 10 гектарів лісового масиву, але загрози населеним пунктам немає.

До гасіння пожежі залучені 104 людей та 32 одиниці техніки, у тому числі два літаки, які скидають воду. Від Збройних сил України також залучені особовий склад та техніка, в тому числі – два пожежні танки та вертоліт.

Пожежа на полігоні на Херсонщині: відео

Зверніть увагу! Упродовж 21 – 22 вересня в Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Наразі у південних регіонах тривають військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". У них беруть участь військові з України, Великої Британії та США. Мета навчань – виконати завдання відповідно до процедур та стандартів НАТО.

Нові правила у червоній зоні

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Для регіонів червоної зони ввели нові обмеження карантину. Тепер там заборонили приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, а також кінотеатрах та інших закладах культури.

Окрім того, Кабмін ввів для червоної зони заборону на відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги.

Також введена заборона на посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (за винятком Ніжина).

Де діятимуть обмеження:

у Чопі Закарпатської області;

у Перемишлянському та Пустомитівському районі Львівської області;

у Бережанах та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області;

у Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області;

у Каневі Черкаської області;

у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області;

у Ніжині та Носівському районі Чернігівської області.

Зверніть увагу! У місті Чоп, що на Закарпатті, діятимуть додаткові обмеження.Приміром, заборона відвідувати заклади освіти, заборона на перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом тощо.

Більше про нові обмеження у червоній зоні та кого вони стосуються – у матеріалі 24 каналу.

ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі

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У Брюсселі відбулося засідання глав МЗС Європейського Союзу. У ньому взяла участь також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Під час засідання міністри обговорювали ситуацію у Білорусі.

Тихановська запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції. Втім Євросоюз знову не зміг дійти згоди в цьому питанні. Річ у тім, що прийняття рішення знову заблокував Кіпр, який вимагає санкцій проти Туреччини за її дії в Середземному морі.

Відтак, питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка розглянуть наприкінці тижня – на саміті лідерів країн Євросоюзу.

Водночас всі глави МЗС ЄС вважають, що президентські вибори в Білорусі є сфальсифікованими. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що міністри не визнають їх результатів.

Всі ми не визнаємо легітимність Лукашенка. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результат,

– наголосив Боррель.

Він додав, що міністри закордонних справ ЄС закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ.