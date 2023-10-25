Атака на Хмельниччину, пілоти почали тренування на F-16: хронологія 609 дня війни

Розпочалась 609 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни намагаються йти в наступ на кількох напрямках та обстрілюють мирні міста. Однак, попри це, наші захисники завдають ворогу значних втрат.

25 жовтня ворог четверту ніч поспіль атакував Хмельницьку область "Шахедами", через що у місті Славута є значні руйнування внаслідок збиття уламків. Також окупанти масовано обстріляли Херсонську область – на місці одного з прильотів під завалами можуть бути люди. Однак це далеко не всі події дня, повідомляє 24 Канал.

Днем раніше Ракетний удар по Запоріжжю, нічна атака "Шахедами": хронологія 608 дня війни

Хронологія війни 25 жовтня