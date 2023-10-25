Атака на Хмельниччину, пілоти почали тренування на F-16: хронологія 609 дня війни
Розпочалась 609 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни намагаються йти в наступ на кількох напрямках та обстрілюють мирні міста. Однак, попри це, наші захисники завдають ворогу значних втрат.
25 жовтня ворог четверту ніч поспіль атакував Хмельницьку область "Шахедами", через що у місті Славута є значні руйнування внаслідок збиття уламків. Також окупанти масовано обстріляли Херсонську область – на місці одного з прильотів під завалами можуть бути люди. Однак це далеко не всі події дня, повідомляє 24 Канал.
Днем раніше Ракетний удар по Запоріжжю, нічна атака "Шахедами": хронологія 608 дня війни
Хронологія війни 25 жовтня
У Військово-повітряних силах США підтвердили, що невелика кількість українських пілотів почали тренування на F-16 в Аризоні. Точна кількість пілотів невідома. Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців, Валерій Залужний 25 жовтня розповів, що провів роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач поговорив з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Розмова стосувалася посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП Шосткинського району, який "зливав" до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Його дистанційно завербували росіяни – він мав прокремлівські погляди та пішов на контакт. Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону, Республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників парламенту США. За нього проголосувало 220 конгресменів. Раніше республіканець зі скептицизмом ставився до надання допомоги нашій державі. Також його вважають прихильником Трампа. Проте сам Джонсон запевнив, що відкритий для переговорів стосовно запиту президента Джо Байдена. Президент США хоче додатково профінансувати ЗСУ для наступу. У Міноборони заявили, що допустили до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Це означає, що дронів в України суттєво побільшає. Це вперше відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою. Термін становить лише декілька днів. Раніше розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів. Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Українські спецпризначенці виявили та знищили склад з боєприпасами російських окупантів у Донецьку. Російські окупанти вкотре атакували Берислав. Цього разу ворог влучив у житловий будинок. Жертвою удару став 13-річний підліток. Володимир Зеленський увечері 25 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент повідомив, що приїхав у Хмельницьку область. Вона минулої ночі постраждала від атак окупантів. Зеленський наголосив, що, швидше за все, ціллю окупантів була Хмельницька АЕС. Український лідер закликав країни-союзниці посилити ППО та зробити все, щоб Росія не змогла обходити санкції. Зеленський зауважив, що у дронах, якими атакує Росія, знайшли, зокрема, західні компоненти. У МАГАТЕ відреагували на те, що окупанти, вочевидь, намагалися атакувати Хмельницьку АЕС. Там наголосили, що зруйновані вікна на майданчику свідчать, як близько пролунали вибухи. Цього разу, на щастя, минулося, але наступного – може так не пощастити. Олександр Камишін повідомив, що наразі Україна виробляє у рази більше снарядів, аніж упродовж 2022 року. Окрім того, суттєво покращилася ситуація з виробництвом дронів. Учора ввечері, 24 жовтня, у Криму повідомляли про сильні вибухи. Згодом супутникові кадри показали, що на авіабазі "Гвардійське" спалахнула пожежа. Окупанти намагаються приховати її. У Пентагоні заявили, що Ізраїлю не передавали снаряди, які призначались Україні. Загалом військові потреби двох країн фактично не перетинаються. ЗМІ повідомляють, що Чорноморський флот Росії лише дивом уникнув значних втрат. Одна з ракет впала поблизу його складу зі зброєю. Мер Славути Василь Сидор уточнив, що станом на 13:00 у Славуті 18 поранених внаслідок атаки. За його даними, двоє потерпілих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні. Усі постраждалі внаслідок російської атаки – цивільні. Зранку Росія вдарила по Дніпровському району Херсона. Окупанти поцілили у територію одного з підприємств. Свідки говорять, що вибухівку могли скинути з дрона. У ВМС повідомили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, а в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. Натомість у Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань: за минулу добу було ліквідовано 21 окупанта. Також було знищено: 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 танк, 1 БМП-3, 4 самохідні артилерійські установки, 19 гармат, 1 БпЛА "Орлан-10", 10 одиниць автобронетехніки, 1 човен. Також знищено 2 пункти управління БпЛА. У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на Хмельницьку область постраждали адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси Хмельницької АЕС. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуть одразу ж після того, як енергетиків допустять до місця пошкоджень. Президент Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповіді про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту. Також глава держави розповів про захист української енергетичної інфраструктури від чергових атак Росії. Він наголосив, що Україна готова до енергетичного терору з боку Росії і на такі удари буде відповідь. Мер міста повідомив в ефірі "Суспільне", що станом на 9:00 до медзакладів у громаді звернулися 20 людей – всі вони перебувають у лікарні. У всіх різні ступені ураження. Він додав, що всі заклади освіти, яких є 22, мають руйнування – саме тому навчання сьогодні скасували. Також пошкоджені багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення. Редактор "Радіо Свобода" заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати в Україну на початку листопада. Це може свідчити, що оцінка прогресу України у "кандидатських" реформах буде позитивною. Сили оборони Півдня повідомили, що впродовж доби ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням авіаційних крилатих ракет "Х-59" та "Х-31" у напрямку Кіровоградської області. У Київській області СБУ викрила трьох осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями. Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Впродовж чотирьох годин росіяни завдали 6 ударів з КАБ-500 по Невському Луганської області, повністю зруйновані 2 будинки. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам. На додачу обстріляли Білогорівку та Серебрянське лісництво. Російські пропагандисти пишуть, що в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали авто одного з окупантів, він загинув на місці. Особу російського військового не розкривають, однак вибухівка нібито була закладена під водійське сидіння машини. Близько 07:20 росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава Херсонської області та поцілили по будинку. На жаль, від удару помер 42-річний чоловік. За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством Російські пропагандисти стверджують, що Шойгу нібито приїхав на окуповану територію України. У міноборони Росії заявили, що він нібито "перевірив передовий пункт управління російського угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку". У Херсонській області досі усувають наслідки повені після підриву Каховської ГЕС. Найбільше постраждав мікрорайон Острів. І сьогодні фахівці працюють на вулицях П'ятихатській, Озерній та провулку Мідному. Нещодавно у Москві затримали колишнього начальника управління автомобільних доріг так званої "лнр", який після звільнення намагався відсидітися у Росії. Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Наталія Гуменюк розповіла, що 24 жовтня росіяни скинули з авіації у Чорне море 4 невідомі вибухові пристрої. Вона припустила, що ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України, Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів або 12,8 мільйонів доларів США. Зокрема нам нададуть нове військове обладнання, серед якого є системи боротьби з дронами. Також у пакет увійшли 3D-принтер для друку металом, який може використовуватися для створення запчастин, і портативні рентгенівські апарати, якими медики зможуть користуватися на передовій. Представник республіканської партії Том Еммер вибув з-поміж претендентів на посаду спікера Палати представників США під тиском трампістів. Проти кандидатури Еммера за зачиненими дверима проголосували 26 республіканців. У МВС повідомили, що у Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, а також два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. На жаль, від атак ворога у селі Подоли Куп’янського району загинули 2 цивільних чоловіків 57 та 50 років. Повітряно-космічні сили Росії отримали від авіаційного заводу нову партію сучасних бойових літаків Су-35С. Їхню кількість не повідомляють, але вони вже здійснили переліт на аеродром базування. Це вже четверта за поточний рік партія винищувачів Су-35С, які надійшли в повітряно-космічні сили Росії. Минулої доби росіяни завдали 181 удар по 21 населеному пункту Запорізької області. До ОВА надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але, на щастя, минулося без постраждалих. Цієї ночі окупанти завдавали ударів по Херсонській області різними видами озброєння. Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. В ОВА повідомили, що на місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди. Загалом за минулу добу ворог 86 разів обстріляв регіон, випустивши 389 снарядів з різних видів озброєння. На жаль, 4 людини зазнали поранень. Масштаби руйнувань уточнюються. У Донецькій ОВА повідомили, що у Степовому загинули двоє мешканців внаслідок російських обстрілів. Уточнюється, що ці люди загинули раніше, але про їхню смерть стало відомо лише зараз. Ще одна людина поранена у Соловйовому. Зранку росіяни здійснили обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано 25 вибухів з АГС. У ніч з 24 на 25 жовтня підрозділи повітряного командування "Південь» знищили 2 "Шахеди". 24 жовтня, о 11:15 та 13:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. За добу ворог втратив ще 800 своїх солдатів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого зросли до 296 310. Також ворог втратив багато техніки, зокрема: Росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Понад півдесятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. В ОВА повідомили, що загиблих та поранених немає. У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив по Україні 11 "Шахедів", однак наші захисники збили всі безпілотники. Сили ППО працювали у Хмельницькій, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Миколаївській областях. У Славуті Хмельницької області вночі вибухи пролунали після відбою тривоги. Мер Василь Сидор розповів про значні пошкодження. Також є поранені – у лікарні до роботи залучили всіх фахівців. Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що уламки дрона впали на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. За добу на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати на кількох напрямках. Загалом росіяни завдали по країні 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість наша авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Росіяни продовжують посилені авіабомбардування Авдіївки, але кількість штурмів у цьому районі суттєво зменшилася. Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, лише за останні п'ять діб ворог втратив на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" близько 2400 осіб мертвими й пораненими. Також було знищено 150 одиниць ворожої бронетехніки, з них 54 танки. Усі безпілотники, які не вдалося збити в інших регіонах, прямували у бік Хмельницької області. У регіоні пролунали низка вибухів через роботу ППО. Це вже четверту добу поспіль росіяни атакують Хмельниччину. Росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області. Ворог влучив по приватному будинку. У російському Брянську після опівночі пролунали вибухи. Очевидці писали про звуки "бавовни" у щонайменше двох районах міста. Окупанти запустили по Україні "Шахеди". Сперу повітряну тривогу оголосили в Київській області, однак згодом "почервоніли" й інші регіони.
Початок тренувань на F-16 в США
– констатував спікер.
Залужний і Повітряні сили
Зрадник з УПЦ МП
– розповіли в СБУ.
Новий спікер у США та Україна
Більше дронів на фронті
Окупанти обстріляли Херсон
Потужна "бавовна" у Донецьку
Росіяни вбили підлітка у Бериславі
Зеленський звернувся до українців
У МАГАТЕ відреагували на вибухи біля Хмельницької АЕС
Україна має успіх у виробництві снарядів
На авіабазі "Гвардійське" сильно палало
Чи передали Ізраїлю снаряди, які призначались Україні
Ракета впала біля складу зброї Чорноморського флоту Росії
Двоє жителів Славути перебувають у реанімації
Росіяни вдарили по підприємству у Херсоні
Зведення ВМС
Втрати ворога на Півдні
Руйнівні удари по Донеччині
Приміщення АЕС зазнали пошкоджень
Україна готова до енергетичного терору Росії, – Зеленський
У Славуті зросла кількість поранених
В Україну приїде Урсула фон дер Ляєн
Обстріл Кіровоградської області
СБУ знешкодила агентурно-бойову групу агентів ФСБ
Окупанти обстріляли Луганщину
У Бердянську підірвали окупанта, – росЗМІ
У Бериславі загинув місцевий житель
Шойгу нібито приїхав в Україну
У Херсоні досі ліквідовують наслідки підриву ГЕС
У Росії затримали колаборанта з Луганської області
Росіяни скинули в Чорне море вибухівку
Австралія надала потужний пакет допомоги
Проукраїнський кандидат на посаду спікера Палати представників США вибув з перегонів
Подробиці наслідків атаки на Хмельниччині
16 людей звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.
На Харківщині загинули 2 людини
Росія виготовила нову партію Су-35С
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя
Ворог атакував Херсонщину: під завалами можуть бути люди
Стало відомо про 2 загиблих на Донеччині
Ситуція на Сумщині
Ситтуація у Миколаївській області
Втрати ворога за добу
Артилерійський удар по Марганецькій громаді
Сили ППО збили всі дрони
У Славуті значні пошкодження
Головне зі зведення Генштабу
Кількість штурмів Авдіївки зменшилась
Дрони атакували Хмельницьку облась
Влучання по будинку у Вовчанську
У Брянську пролунали вибухи
Росіяни атакували Україну "Шахедами"
У Військово-повітряних силах США підтвердили, що невелика кількість українських пілотів почали тренування на F-16 в Аризоні. Точна кількість пілотів невідома.
Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців,
Валерій Залужний 25 жовтня розповів, що провів роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач поговорив з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.
Розмова стосувалася посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП Шосткинського району, який "зливав" до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Його дистанційно завербували росіяни – він мав прокремлівські погляди та пішов на контакт.
Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону,
Республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників парламенту США. За нього проголосувало 220 конгресменів.
Раніше республіканець зі скептицизмом ставився до надання допомоги нашій державі. Також його вважають прихильником Трампа. Проте сам Джонсон запевнив, що відкритий для переговорів стосовно запиту президента Джо Байдена. Президент США хоче додатково профінансувати ЗСУ для наступу.
У Міноборони заявили, що допустили до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Це означає, що дронів в України суттєво побільшає.
Це вперше відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою. Термін становить лише декілька днів.
Раніше розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів.
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.
Українські спецпризначенці виявили та знищили склад з боєприпасами російських окупантів у Донецьку.
Російські окупанти вкотре атакували Берислав. Цього разу ворог влучив у житловий будинок. Жертвою удару став 13-річний підліток.
Володимир Зеленський увечері 25 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент повідомив, що приїхав у Хмельницьку область. Вона минулої ночі постраждала від атак окупантів. Зеленський наголосив, що, швидше за все, ціллю окупантів була Хмельницька АЕС. Український лідер закликав країни-союзниці посилити ППО та зробити все, щоб Росія не змогла обходити санкції. Зеленський зауважив, що у дронах, якими атакує Росія, знайшли, зокрема, західні компоненти.
У МАГАТЕ відреагували на те, що окупанти, вочевидь, намагалися атакувати Хмельницьку АЕС. Там наголосили, що зруйновані вікна на майданчику свідчать, як близько пролунали вибухи. Цього разу, на щастя, минулося, але наступного – може так не пощастити.
Олександр Камишін повідомив, що наразі Україна виробляє у рази більше снарядів, аніж упродовж 2022 року. Окрім того, суттєво покращилася ситуація з виробництвом дронів.
Учора ввечері, 24 жовтня, у Криму повідомляли про сильні вибухи. Згодом супутникові кадри показали, що на авіабазі "Гвардійське" спалахнула пожежа. Окупанти намагаються приховати її.
У Пентагоні заявили, що Ізраїлю не передавали снаряди, які призначались Україні. Загалом військові потреби двох країн фактично не перетинаються.
ЗМІ повідомляють, що Чорноморський флот Росії лише дивом уникнув значних втрат. Одна з ракет впала поблизу його складу зі зброєю.
Мер Славути Василь Сидор уточнив, що станом на 13:00 у Славуті 18 поранених внаслідок атаки. За його даними, двоє потерпілих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні. Усі постраждалі внаслідок російської атаки – цивільні.
Зранку Росія вдарила по Дніпровському району Херсона. Окупанти поцілили у територію одного з підприємств. Свідки говорять, що вибухівку могли скинути з дрона.
У ВМС повідомили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, а в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. Натомість у Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань: за минулу добу було ліквідовано 21 окупанта. Також було знищено: 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 танк, 1 БМП-3, 4 самохідні артилерійські установки, 19 гармат, 1 БпЛА "Орлан-10", 10 одиниць автобронетехніки, 1 човен. Також знищено 2 пункти управління БпЛА.
У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на Хмельницьку область постраждали адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси Хмельницької АЕС.
Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуть одразу ж після того, як енергетиків допустять до місця пошкоджень.
Президент Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповіді про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту. Також глава держави розповів про захист української енергетичної інфраструктури від чергових атак Росії. Він наголосив, що Україна готова до енергетичного терору з боку Росії і на такі удари буде відповідь.
Мер міста повідомив в ефірі "Суспільне", що станом на 9:00 до медзакладів у громаді звернулися 20 людей – всі вони перебувають у лікарні. У всіх різні ступені ураження.
Він додав, що всі заклади освіти, яких є 22, мають руйнування – саме тому навчання сьогодні скасували. Також пошкоджені багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення.
Редактор "Радіо Свобода" заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати в Україну на початку листопада. Це може свідчити, що оцінка прогресу України у "кандидатських" реформах буде позитивною.
Сили оборони Півдня повідомили, що впродовж доби ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням авіаційних крилатих ракет "Х-59" та "Х-31" у напрямку Кіровоградської області.
У Київській області СБУ викрила трьох осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.
Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.
Впродовж чотирьох годин росіяни завдали 6 ударів з КАБ-500 по Невському Луганської області, повністю зруйновані 2 будинки. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам. На додачу обстріляли Білогорівку та Серебрянське лісництво.
Російські пропагандисти пишуть, що в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали авто одного з окупантів, він загинув на місці. Особу російського військового не розкривають, однак вибухівка нібито була закладена під водійське сидіння машини.
Близько 07:20 росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава Херсонської області та поцілили по будинку. На жаль, від удару помер 42-річний чоловік.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством
Російські пропагандисти стверджують, що Шойгу нібито приїхав на окуповану територію України. У міноборони Росії заявили, що він нібито "перевірив передовий пункт управління російського угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку".
У Херсонській області досі усувають наслідки повені після підриву Каховської ГЕС. Найбільше постраждав мікрорайон Острів. І сьогодні фахівці працюють на вулицях П'ятихатській, Озерній та провулку Мідному.
Нещодавно у Москві затримали колишнього начальника управління автомобільних доріг так званої "лнр", який після звільнення намагався відсидітися у Росії.
Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Наталія Гуменюк розповіла, що 24 жовтня росіяни скинули з авіації у Чорне море 4 невідомі вибухові пристрої. Вона припустила, що ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України,
Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів або 12,8 мільйонів доларів США.
Зокрема нам нададуть нове військове обладнання, серед якого є системи боротьби з дронами. Також у пакет увійшли 3D-принтер для друку металом, який може використовуватися для створення запчастин, і портативні рентгенівські апарати, якими медики зможуть користуватися на передовій.
Представник республіканської партії Том Еммер вибув з-поміж претендентів на посаду спікера Палати представників США під тиском трампістів. Проти кандидатури Еммера за зачиненими дверима проголосували 26 республіканців.
У МВС повідомили, що у Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, а також два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі.
Впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. На жаль, від атак ворога у селі Подоли Куп’янського району загинули 2 цивільних чоловіків 57 та 50 років.
Повітряно-космічні сили Росії отримали від авіаційного заводу нову партію сучасних бойових літаків Су-35С. Їхню кількість не повідомляють, але вони вже здійснили переліт на аеродром базування.
Це вже четверта за поточний рік партія винищувачів Су-35С, які надійшли в повітряно-космічні сили Росії.
Минулої доби росіяни завдали 181 удар по 21 населеному пункту Запорізької області. До ОВА надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але, на щастя, минулося без постраждалих.
Цієї ночі окупанти завдавали ударів по Херсонській області різними видами озброєння. Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. В ОВА повідомили, що на місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди.
Загалом за минулу добу ворог 86 разів обстріляв регіон, випустивши 389 снарядів з різних видів озброєння. На жаль, 4 людини зазнали поранень. Масштаби руйнувань уточнюються.
У Донецькій ОВА повідомили, що у Степовому загинули двоє мешканців внаслідок російських обстрілів. Уточнюється, що ці люди загинули раніше, але про їхню смерть стало відомо лише зараз.
Ще одна людина поранена у Соловйовому.
Зранку росіяни здійснили обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано 25 вибухів з АГС.
У ніч з 24 на 25 жовтня підрозділи повітряного командування "Південь» знищили 2 "Шахеди".
24 жовтня, о 11:15 та 13:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
За добу ворог втратив ще 800 своїх солдатів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого зросли до 296 310.
Також ворог втратив багато техніки, зокрема:
Росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Понад півдесятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. В ОВА повідомили, що загиблих та поранених немає.
У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив по Україні 11 "Шахедів", однак наші захисники збили всі безпілотники. Сили ППО працювали у Хмельницькій, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Миколаївській областях.
У Славуті Хмельницької області вночі вибухи пролунали після відбою тривоги. Мер Василь Сидор розповів про значні пошкодження. Також є поранені – у лікарні до роботи залучили всіх фахівців.
Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що уламки дрона впали на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.
За добу на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати на кількох напрямках. Загалом росіяни завдали по країні 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість наша авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Тим часом підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
Росіяни продовжують посилені авіабомбардування Авдіївки, але кількість штурмів у цьому районі суттєво зменшилася. Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
За його словами, лише за останні п'ять діб ворог втратив на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" близько 2400 осіб мертвими й пораненими. Також було знищено 150 одиниць ворожої бронетехніки, з них 54 танки.
Усі безпілотники, які не вдалося збити в інших регіонах, прямували у бік Хмельницької області. У регіоні пролунали низка вибухів через роботу ППО. Це вже четверту добу поспіль росіяни атакують Хмельниччину.
Росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області. Ворог влучив по приватному будинку.
У російському Брянську після опівночі пролунали вибухи. Очевидці писали про звуки "бавовни" у щонайменше двох районах міста.
Окупанти запустили по Україні "Шахеди". Сперу повітряну тривогу оголосили в Київській області, однак згодом "почервоніли" й інші регіони.