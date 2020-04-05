Головні новини 5 квітня: пожежі у центрі Києва і Чорнобильській зоні, коронавірус в Україні

У Львівській і Чернігівській областях померли перші жертви коронавірусу. У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа площею 100 гектарів. Горіло і в Києві – там через підземну пожежу на Хрещатику без електроенергії залишилися 80 будинків у 5 районах міста. Такими були головні новини 5 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Пожежа на Хрещатику і Київ без електроенергії

У ніч проти 5 квітня у Києві на Хрещатику відбулося займання у підземних комунікаціях. Займання сталося у підземному переході, що веде до "Глобусу". Звідти йшов густий дим. Почалася пожежа приблизно о 2 годині ночі.

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Приблизно о 8 годині ранку стало відомо, що займання сталося в колекторі. На місце прибули значні сили ДСНС. Була імовірність, що доведеться знеструмити район.

Приблизно о 8:30 пожежа посилилася. За даними ЗМІ, рятувальники дуже довго не могли отримати якийсь письмовий дозвіл на гасіння. Тому почали ліквідацію пожежі лише о 6 ранку.

За даними ДСНС, займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщено електричні кабелі різної напруги. Для знеструмлення викликали аварійні бригади "Київських електромереж" і Київміськсвітла.

Представники ДСНС пояснюють, що через велику напругу електричних кабелів пожежники не змогли одразу розпочати ліквідацію пожежі. Тому о 5:14 рятувальникам видали перший допуск від "Київських електромереж".

У результататі зник телефонний зв'язок у таких районах Києва:

Деснянському,

Дніпровському,

Дарницькому,

Оболонському,

Подільському.

Крім того, за словами мера Києва Віталія Кличка через аварію частково відключено від електропостачання такі вулиці:

Хрещатик,

Десятинна,

Трьохсвятительська,

Володимирська,

провулок Музейний.

Загалом приблизно 80 будинків. Мер додав, що кабельне обладнання перебувало під напругою у 380 вольт, і це значно ускладнило роботи з ліквідації займання. Відновили електропостачання близько 13 години.

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Пожежа у Чорнобильській зоні

Крім того, 5 квітня була пожежа і в Чорнобильській зоні відчуження. Площа пожежі ближче до 12 години дня збільшилася до 100 гектарів. Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов припустив, що вона розпочалася через підпал сухої трави.

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Цікаво, що пожежа розпочалася ще близько обіда 4 квітня. Для боротьби з вогнем з Ніжина до місця займання негайно вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.

Загалом участь у боротьбі з пожежею брали:

понад 90 пожежників;

18 одиниць техніки;

два літаки АН-32П;

гелікоптер МІ-8.

Станом на 14 годину 5 квітня рятувальники продовжували гасіння двох осередків пожежі:

між селами Володимирівкою і Жовтневим Котовського лісництва на площі приблизно 20 гектарів

поблизу села Рагівка Котовського лісництва на площі майже 5 гектарів

Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 квітня в Україні підтвердили захворювання на коронавірус у 1251 людини. Зафіксовано 32 летальних випадки і 25 пацієнтів одужали.

Перші летальні випадки коронавірусу зафіксували у двох областях:

У Львові помер 70-річний пенсіонер;

на Чернігівщині помер чоловік, який з коронавірусом втік з лікарні. Він помер вже після того, як поліція повернула його до лікарні.

Більш приємні новини на Закарпатті. Там від коронавірусу одужала перша пацієнтка. Нею була 68-річна мешканка Мукачева.

Епідемія коронавірусу в регіонах України:

місто Київ — 225 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Тернопільська область — 160 випадків;

Івано-Франківська область — 105 випадків;

Київська область — 82 випадки;

Вінницька область — 75 випадків;

Черкаська область — 60 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Запорізька область — 39 випадків;

Рівненська область — 38 випадків;

Кіровоградська область — 37 випадків;

Закарпатська область — 28 випадків;

Одеська область — 26 випадків;

Волинська область — 19 випадків;

Львівська область — 15 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Полтавська область — 9 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Харківська область — 1 випадок.



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