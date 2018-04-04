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Головні новини 4 квітня: помер Солошенко, звіт Холодницького у Раді, стрілянина в офісі Youtube

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Головні новини 4 квітня в Україні та світі
Головні новини 4 квітня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

На 76-му році життя помер колишній бранець Кремля, Юрій Солошенко, якого у 2016-му звільнили з російського полону. Керівник САП Назар Холодницький разом з директором НАБУ Артемом Ситником відзвітували у Раді. У штаб-квартирі компанії Youtube сталась стрілянина. Такими були головні новини середи, 4 квітня.

Помер Юрій Солошенко

4 квітня на 76-му році життя помер колишній в'язень Кремля Юрій Солошенко.

Він був засуджений російським судом за звинуваченням у шпигунстві до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у жовтні 2015.

У червні 2016-го його разом з Геннадієм Афанасьєвим обміняли на двох поплічників Росії, які працювали над створенням "русского міра" в Одеській області.

Холодницький і Ситник відзвітували у Раді

У середу керівник Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, звільнення якого вимагає генпрокурор Юрій Луценко, звітував у Раді. Разом з ним виступити з парламентської трибуни прийшов директор НАБУ Артем Ситник.

Виступ Холодницького був доволі емоційним, на деякі питання нардепів він відповідав навіть агресивно.

Дивіться відео виступу Холодницького і Ситника у Верховній Раді.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін переконаний, що Ситника і Холодницького не випадково запросили звітувати в Раді саме у середу.

Вся ця історія була потрібна для того, щоб за три години після виступів у Раді на антикорупційному комітеті "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" і екс-регіонали "розморозили" процедуру протягування свого аудитора замість того, щоб голосувати в парламенті обраного раніше Карлоса Кастрасану, за кандидатуру якого можна було хоч сьогодні в парламенті голосувати в парламенті,
– пояснив Шабунін.

Стрілянина у штаб-квартирі YouTube

Пізно ввечері 3 квітня (за київським часом) у штаб-квартирі YouTube у каліфорнійському місті Сан-Бруно сталась стрілянина.

У прилеглих будівлях оголосили евакуацію. Співробітники офісу на своїх сторінках в соцмережах повідомляли, що чули серію пострілів і бачили сліди крові.

Нападницею виявилась 38-річна жінка на ім'я Насім Агдам, яка застрелилась.

Внаслідок нападу госпіталізували чоловіка та двох жінок. Постраждалий – у критичному стані.

Жінка вела кілька блогів на YouTube і останнім часом кількість переглядів на них значно знизилась.

Батько нападниці розповідає, що чув від доньки, як вона погрожувала піти в компанію і "розібратись".

Після нападу всі канали Агдам на YouTube та в соцмережах були заблоковані.

Супрун відповіла на рішення комітету

Напередодні профільний комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав проект постанови про звільнення виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Сама Уляна Супрун відреагувала на таке рішення доволі стримано.

Це найкраща реклама, що наша реформа йде у правильному напрямку,
– сказала в.о. глави МОЗ.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Назар Холодницький САП Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Новини США YouTube Верховна Рада Втрати
Джерело: 24 Канал
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