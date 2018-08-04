Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщині

31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі. У п'ятницю ввечері, 3 серпня, на Херсонщині, сталося ДТП за участю військовослужбовця. Внаслідок аварії загинули подружня пара. YanAir залишила українських туристів у Тбілісі без багажу . Такими були головні новини 4 серпня в Україні та світі.

В Одесі група підлітків жорстоко побила дівчинку

Поліція розслідує жорстоке побиття групою школярів дівчинки-підлітка в Одесі. Наразі вдалося з’ясувати, що учасниками бійки були знайомі між собою підлітки 13-14 років, які свого часу навчались в одній зі шкіл Малинівського району міста.

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Причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої,

– повідомили в МВС.

Там додали, що спершу дівчата з’ясовували стосунки словесно, а через кілька днів ображена дівчина, заручившись підтримкою подруг, влаштувала своїй конкурентці бійку.

Правоохоронці наголосили, що батьки усіх правопорушниць вже притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

В МВС також додали, що враховуючи, що на відео побиття дівчинки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, справу розслідують як хуліганство.

Смертельна ДТП на Херсонщині

У п'ятницю ввечері, 3 серпня, в селищі Чаплинка, що на Херсонщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця, який керував власним автомобілем. Внаслідок аварії загинули подружня пара.

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Попередньо встановлено, що 03.08.18 близько 21:00 по вул. Хліборобів, селища Чаплинка, майор А., керуючи автомобілем "ВАЗ-2106", перевищив безпечну швидкість руху, не справився з керуванням, внаслідок чого скоїв наїзд на подружжя К.,

– йдеться у повідомленні.

Як інформуюють у поліції, 24-річна дівчина та 27-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці події.

Зі слів патрульної поліції, військовослужбовець знаходився у стані алкогольного сп’яніння та пояснити звідки прямував на автомобілі та чому сів за кермо у нетверезому стані не зміг.

У винуватця трагедії відібрано аналізи на наявність алкоголю в крові.



Військовослужбовець знаходився у стані алкогольного сп’яніння

Українці залишились без багажу у Тбілісі

Вчора, 3 серпня, українські туристи понад 13 годин очікували на рейс YE211 Київ-Тбілісі компанії YanAir. Згодом, коли літак все ж прилетів у Грузію, пасажирам повідомили, що їхній багаж залишився в Україні.

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Літак все ж таки вилетів із Києва замість запланованих 8:45 о 21:30. Години вильоту переносили 5 разів. І коли то корито із запахом "весняного підвалу" приземлилось в Тбілісі близько 02:00, то багажу на ньому не було! Всі валізи в Києві. Представників авіакомпанії нема, всі офіційні телефони не відповідають,

– розповів журналіст 24 Каналу.

Він зазначив, що за словами працівників аеропорту, такий інцидент з авіакомпанією стається вже втретє за тиждень.

"Багаж казали, що можливо прибуде завтрашнім рейсом Yanair, але не в Тбілісі, а в Батумі, звідки його мають доправити в столичний аеропорт. У людей позлітали броні готелів, наступні рейси, багато хто не може рухатись далі із Тбілісі, бо чекають на завтрашній багаж. Коротше, треш продовжується", – додав кореспондент.

Відео затримки рейсу Київ-Тбілісі авіакомпанією Yanair

Нагадаємо, з 8 червня авіакомпанія Yanair почала виконувати прямі регулярні рейсиміж Львовом та Батумі.

З чого почнеться нова сесія Верховної Ради

Восени Верховна Рада під час своєї дев'ятої сесії розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.

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У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде впорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс",

– сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Він додав, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, які імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності Служби безпеки України та розвідки.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Дев'ята сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.