Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа

На 90 році помер колишній політв'язень і батько Незалежності України Левко Лук'яненко. Почалися хвилювання щодо зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна відповідно. Оприлюднено причину катастрофи літака EgyptAir, що у 2016-му впав у Середземне море. Такими були головні новини в Україні та світі в суботу, 7 липня.

Батько Незалежності України пішов у вічність

Удень 7 липня письменник і екс-нардеп Володимир Яворівський розповідав, що Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

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"Днів десь чотири тому він потрапив до лікарні. І ніби йому стало краще, я з ним розмовляв, хоча дуже важко він розмовляв. А ось сьогодні, 7 липня, дружина передзвонила та сказала, що він – у реанімації та без свідомості", – переконував він у коментарі 24 каналу.

Згодом на Facebook-сторінці Яворівського вже з’явився допис щодо смерті Лук’яненка.

"Ми не врятували Левка! Він покинув нас", – зауважив літератор.

Також інформацію про смерть дисидента підтвердила його дружина. За її словами, він помер 7 липня в одній із лікарень Києва після тривалої хвороби.

Додамо, що за часів Незалежності Левко Лук’яненко отримав звання Героя України та був народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради. Крім того, він був першим надзвичайним і повноважним послом України в Канаді, а також автором "Акту проголошення незалежності України".

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Зустріч Путіна та Трампа: чого очікувати

Напередодні зустрічі американського та російського президентів у НАТО висловили стурбованість щодо того, що Трамп може досягти домовленості з Путіним в обхід Альянсу.

Про це, зокрема, заявив координатор правлячої коаліції Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр. Крім того, к Берліні уже висловили занепокоєння з приводу того, що країни НАТО не були залученими до планування цієї важливої події.

"Ми в Альянсі відчуваємо велике занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнутими на зустрічі Трампа та Путіна", – відверто заявив Байєр.

За його словами, за подібним сценарієм події розгортались перед зустріччю Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка відбулась 12 червня у Сінгапурі.

"Кім лише роздавав обіцянки. Ми не знаємо, чи дійсно він зупинив процес збагачення урану. Тільки Трамп заявив, що саміт був успішним", – додав політик.

Тим часом, стало відомо, про що говоритимуть американський і російський лідери.

Так, очікується, що у ході переговорів сторін буде приділено увагу питанням контролю за озброєнням, військовому конфлікту на сході України, конфлікту в Сирії та втручанню Росії у вибори президента США в 2016 році. До слова, Трамп зустрінеться з Путіним у форматі "віч-на-віч".

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Чому впав літак EgyptAir

Французьке бюро з розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) оприлюднило причину катастрофи літака А320, який 19 травня 2016 року зник з радарів у Середземному морі.

Тоді літак Airbus A320-232 авіакомпанії EgyptAir здійснював рейс за маршрутом Париж – Каїр і впав у Середземне море приблизно за 290 кілометрів від єгипетського міста Александрія. У підсумку всі 66 осіб (56 пасажирів та 10 членів екіпажу), які перебували на борту, загинули.

У доповіді BEA, яку було оприлюднено 6 липня, мовиться, що причиною катастрофи літака рейсу MS804 у 2016 році могла стати пожежа в кабіні пілота.

"Внаслідок швидкого поширення вогню у кабіні пілота був втрачений контроль над повітряним судном", – зазначається у документі.

Французькі слідчі підтверджують, що у переговорах пілотів йшлось про пожежу на борту.

На деяких уламках лайнера були виявлені сажа та "сліди високої температури".

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Милі пінгвіни

Користувачів мережі розчулив ролик, на якому закохані пінгвіни прогулюються по пляжу. На кадрах видно, як птахи "тримаються за руки" та пильно дивляться один на одного.

Відео виклала у Twitter користувачка під ніком @freakingdani. За її словами, запис зробила її тітка під час відпочинку в Південній Африці.

"Моя тітка щойно повернулася з Південної Африки. Вона прислала мені це відео, яке зняла там. Це пара пінгвінів на прогулянці", – підписала ролик дівчина.