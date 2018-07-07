23:57
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 16°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа

1534 Читать новость на русском
Головні новини 7 липня в Україні та світі: смерть Левка Лук'яненка, чого очікувати від зустрічі Путіна та Трампа
Головні новини 7 липня в Україні та світі: смерть Левка Лук'яненка, чого очікувати від зустрічі Путіна та Трампа / Колаж 24 Каналу

На 90 році помер колишній політв'язень і батько Незалежності України Левко Лук'яненко. Почалися хвилювання щодо зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна відповідно. Оприлюднено причину катастрофи літака EgyptAir, що у 2016-му впав у Середземне море. Такими були головні новини в Україні та світі в суботу, 7 липня.

Батько Незалежності України пішов у вічність 

Удень 7 липня письменник і екс-нардеп Володимир Яворівський розповідав, що Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

Читайте також: У рабів нюх на зиск, а ми захищаємо свою державу: найцікавіші висловлювання Левка Лук’яненка

"Днів десь чотири тому він потрапив до лікарні. І ніби йому стало краще, я з ним розмовляв, хоча дуже важко він розмовляв. А ось сьогодні, 7 липня, дружина передзвонила та сказала, що він – у реанімації та без свідомості", – переконував він у коментарі 24 каналу.

Згодом на Facebook-сторінці Яворівського вже з’явився допис щодо смерті Лук’яненка.

"Ми не врятували Левка! Він покинув нас", – зауважив літератор.

Також інформацію про смерть дисидента підтвердила його дружина. За її словами, він помер 7 липня в одній із лікарень Києва після тривалої хвороби.

Додамо, що за часів Незалежності Левко Лук’яненко отримав звання Героя України та був народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради. Крім того, він був першим надзвичайним і повноважним послом України в Канаді, а також автором "Акту проголошення незалежності України". 

Читайте також: Почуваюся не так чудово, як може здатись, – Сенцов написав нового листа з колонії

Зустріч Путіна та Трампа: чого очікувати

Напередодні зустрічі американського та російського президентів у НАТО висловили стурбованість щодо того, що Трамп може досягти домовленості з Путіним в обхід Альянсу.

Про це, зокрема, заявив координатор правлячої коаліції Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр. Крім того, к Берліні уже висловили занепокоєння з приводу того, що країни НАТО не були залученими до планування цієї важливої події.

"Ми в Альянсі відчуваємо велике занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнутими на зустрічі Трампа та Путіна", – відверто заявив Байєр.

За його словами, за подібним сценарієм події розгортались перед зустріччю Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка відбулась 12 червня у Сінгапурі.

"Кім лише роздавав обіцянки. Ми не знаємо, чи дійсно він зупинив процес збагачення урану. Тільки Трамп заявив, що саміт був успішним", – додав політик.

Тим часом, стало відомо, про що говоритимуть американський і російський лідери.

Так, очікується, що у ході переговорів сторін буде приділено увагу питанням контролю за озброєнням, військовому конфлікту на сході України, конфлікту в Сирії та втручанню Росії у вибори президента США в 2016 році. До слова, Трамп зустрінеться з Путіним у форматі "віч-на-віч".

Читайте також: У Брюсселі розпочались протести проти участі Трампа у саміті НАТО

Чому впав літак EgyptAir 

Французьке бюро з розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) оприлюднило причину катастрофи літака А320, який 19 травня 2016 року зник з радарів у Середземному морі.

Тоді літак Airbus A320-232 авіакомпанії EgyptAir  здійснював рейс за маршрутом Париж – Каїр і впав у Середземне море приблизно за 290 кілометрів від єгипетського міста Александрія. У підсумку всі 66 осіб (56 пасажирів та 10 членів екіпажу), які перебували на борту, загинули.

У доповіді BEA, яку було оприлюднено 6 липня, мовиться, що причиною катастрофи літака рейсу MS804 у 2016 році могла стати пожежа в кабіні пілота.

"Внаслідок швидкого поширення вогню у кабіні пілота був втрачений контроль над повітряним судном", – зазначається у документі.

Французькі слідчі підтверджують, що у переговорах пілотів йшлось про пожежу на борту.

На деяких уламках лайнера були виявлені сажа та "сліди високої температури".

Читайте також: Порошенко відкриє у Польщі меморіал пам’яті українців, які загинули від рук поляків

Милі пінгвіни 

Користувачів мережі розчулив ролик, на якому закохані пінгвіни прогулюються по пляжу. На кадрах видно, як птахи "тримаються за руки" та пильно дивляться один на одного.

Відео виклала у Twitter користувачка під ніком @freakingdani. За її словами, запис зробила її тітка під час відпочинку в Південній Африці.

"Моя тітка щойно повернулася з Південної Африки. Вона прислала мені це відео, яке зняла там. Це пара пінгвінів на прогулянці", – підписала ролик дівчина.

 

Теги: Втрати Левко Лук'яненко Новини України Новини США Єгипет Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
сьогодні, 22:47 Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
1534
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
сьогодні, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 665
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
сьогодні, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 1757
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
сьогодні, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1034
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 403
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук