Головні новини 8 січня: затримання вбивці Ноздровської, обурлива заява Росії, сутички під Лаврою

Правоохоронці заявили, що вони затримали підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Росія заявляє, що Україна має віддати частину території, аж до Дніпра. Активісти прийшли з мітингом до Києво-Печерської лаври. Такими були головні новини 8 січня в Україні та світі.

Затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

У поліції заявили, що вони затримали підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. Однак імені підозрюваного не називають.

Читайте також: Анастасія Ноздровська про розслідування вбивства мами: Ця система не викликає у мене довіри

Згодом стало відомо, що мова йде про Юрія Россошанського – батька Дмитра Россошанського, який у 2015 році на смерть збив сестру Ірини Світлану Сапатінську. Варто зазначити, що саме Юрій Россошанський погрожував Ірині Ноздровській у залі суду, під час останнього засідання в Апеляційному суді Київської області, коли захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського ледь не домігся його звільнення з-під варти за амністією.

Загибель військового у зоні АТО

На Різдво у зоні АТО загинув військовослужбовець Василь Гринь. Хлопець був родом із Закарпатської області. Лише тиждень тому йому виповнився 21 рік.

У штабі АТО цю інформацію підтвердили, однак підкреслили, що Василь загинув не під час бойових дій.

Читайте також: Найстрашнішими, хто катував українських заручників, були "донські козаки", – волонтерка

Сутички під Лаврою

Активісти з організації С14 влаштували мітинг під стінами Києво-Печерської лаври. Прийшли вони туди з банерами "Геть ФСБ".

Читайте також: В УПЦ КП сповістили, як Путін хоче перетворити свою церкву на ще більший "русский мир"

Під час акції сталися невеликі сутички, в тому числі словесна перепалка з настоятелем Лаври митрополитом Павлом.

Окрім того, уночі проти 7 січня у Києві представники радикальної націоналістичної організації "Чорний комітет" здійснили напад на так званий "Російський центр науки та культури".

Чергові зазіхання Кремля на Україну

Очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович наголосив, що період, коли Україна входила до складу СРСР, слід визнати часом окупації.

У відповідь в Росії заявили, що якщо в Україні буде визнано час її перебування у складі СРСР періодом окупації, тоді офіційний Київ змушений буде повернути Кремлю, зокрема, Харків, Дніпро та Донбас. Таку думку висловив голова Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков.

Читайте також: Мені потрібен Кремль, – ЦВК Росії прийняв документи "Президента СРСР"

Поліцейські на капоті

У Львові жінка за кермом автомобіля Peugeot збила патрульного поліцейського і майже півкілометра протягнула його на капоті свого авто. 26-річна водійка мала явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Читайте також: Під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами: фото

Скинувши патрульного з капоту, жінка втекла. Поліцейського забрала "швидка" – у нього забої та перелом руки.

Помер колишній зять Юлії Тимошенко

У Празі помер Шон Карр – вокаліст групи Death Valley Screamers та колишній чоловік доньки Юлії Тимошенко Євгенії.

Йому було 49 років. У Празі він відкрив свій клуб і планував влаштовувати концерти. У нього залишилося двоє дітей – донька Джекі та син Джек.

Золотий глобус

75-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" у 2018 році пройшла в ніч на 8 січня в американському місті Лос-Анджелес в готелі "Беверлі-Хілтон". Тут визначилися найкращі фільми, міні-серіали, режисери, актори та акторки у 12 номінаціях.

Читайте також: Емоційна промова Опри Уїнфрі зворушила гостей церемонії "Золотий глобус": відео

До слова, голлівудські актриси прийшли на "Золотий глобус" в чорних сукнях. Актриси вибрали чорні сукні, щоб висловити свою підтримку жертвам секс-скандалів в Голлівуді. "Чорний протест" підтримали практично всі запрошені гості.

День метро

8 січня відзначається День метро. 24 Канал підготував тест з найцікавішими факти про метро у світі й Україні.

Читайте також: У Китаї побудували найдовший морський міст у світі: вражаючі фото