Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту

СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. В анексованому Росією Криму відкрили Кримський міст. Суд продовжив арешт народного депутата Надії Савченко. Такими були головні новини 15 травня в Україні та світі.

Держзрада "РИА Новости Украина"

15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

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Медаль Вишинського "За повернення Криму"

По поверненню до Києва, пан Вишинський на чолі зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність по підтримці терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". За це пан Вишинський отримував стабільне фінансування і на сьогодні ми можемо говорити – щомісячно 53 тисячі євро для проведення цієї діяльності,

– розповів заступник голови СБУ.

Кононенко додав, що кошти за свою роботу пропагандист отримував із території Сербії, куди перед тим надсилалися гроші з території Росії. Вже в Україні Вишинський розподіляв ці кошти між структурами та особами, залученими ним до протиправної діяльності.

Заступник голови СБУ також зазначив, що по Вишинському йшла розробка спецслужб як по українському громадянину, але потім у ході проведення обшуків у нього був знайдений паспорт громадянина РФ, а також російські державні нагороди.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

"Типові зразки ворожої пропаганди на "РИА-Новости Украина", чий шеф Кирило Вишинський, російський агент інформаційного впливу, якого я добре знаю ще з часу роботи у Дніпрі всередині 90-их, зараз готується до вручення підозри СБУ за статтею 111 "Державна зрада", – розповів він.

Дивіться відео обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві:



Служба безпеки України оголосила про підозру у держзраді та затримала керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Відкриття окупантами Кримського мосту

15 травня відбувся запуск руху на Керченському мосту в анексованому Криму. На відкриття приїхав Президент Росії Володимир Путін.

Довжина горезвісного "Кримського мосту" – 19 кілометрів, 11,5 з них проходить сушею і ще 7,5 км – над морем. Він з'єднує Керченський і Таманський півострови через острів Тузла і Тузлинську косу.

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Путін відкрив Кримський міст / скріншот з відео



Відкриття мосту відбулося 15 травня / скріншот з відео



Першими по мосту проїхала колона будівельної техніки / скріншот з відео



Володимир Путін за кермом КамАЗа, який проїхав по мосту