Головні новини 18 березня: закриття Паралімпіади-2018, мітинг на Майдані, вибори в Росії

У корейському Пхенчхані відбулася церемонія закриття зимових Паралімпійських ігор. Учасники маршу "Руху нових сил" мітингували у Києві на Майдані Незалежності за відставку Петра Порошенка. Вони розібрали конструкції, що встановили на замовлення Адміністарції Президента. У Росії відбулися вибори президента РФ. Такими були головні новини 18 березня.

"Золота крапка" Паралімпіади

У корейському Пхенчхані на Олімпійському стадіоні сьогодні відбулася церемонія закриття зимових Паралімпійських ігор. Змагання тривали з 9 до 18 березня. У медальному заліку Паралімпіади-2018 першою стала команда США, у якої 13 золотих нагород і 36 в цілому.

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Цього року українську збірну у Пхьончхані представили 30 спортсменів: 23 з них брали участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагали спортсменам стартувати і пересуватися трасою.

Українці на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані, як і завжди, показали прекрасні результати. Після завершення всіх змагань наша збірна розмістилася на шостому місці у медальному заліку. Українські спортсмени здобули 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.

Варто зазначити, що сьогодні, в останній день Паралімпіади-2018, українська команда здобула заключне, сьоме "золото". Тріумфальною для наших спортсменів стала змішана естафета в лижних перегонах 4х2,5 км. "Золотий" склад команди: Юлія Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, Людмила Ляшенко та Юрій Уткін. Вони фінішували за 24 хвилини і 31,9 секунди. Найближчий переслідувач – команда з Канади – наздогнала наших спортсменів майже за хвилину. На третьому місці опинилися німці.



Українські медалісти

Українська збірна повернеться із Пхьончхана 20 березня. Їх можна буде зустріти о 12:30 в терміналі F аеропорту "Бориспіль".



Українська команда здобула сьоме "золото" в останній день Паралімпіади-2018

Мітинг у Києві

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності зібралися учасники акції "Руху нових сил" на акцію з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.

Мітингувальники тримали у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко – це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети президента України та президента Росії Володимира Путіна.



Мітингувальники на Майдані Незалежності



Мітингувальники на Майдані Незалежності

Невдовзі мітингувальники почали розбирати конструкції на Майдані Незалежності.

Мітингувальники на Майдані Незалежності розбирають конструкції, які були встановлені, щоб завадити мітингу,

– пише журналіст Богдан Кутєпов.

Нагадаємо, що 17 березня на Майдані Незалежності в Києві на замовлення Адміністарції Президента з’явилися написи на конструкціях на зразок "Ялта – наш", "Алупка – наш", "Севастополь – наш" та інші. Учасники маршу "Руху нових сил" переконані, що конструкції були встановлені аби завадити мітингу.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк переконаний, що такі дії активістів – це "якийсь ФСБшний треш".

Ублюдки і варвари! Грьобаний стид... Якими ж треба бути виродками, щоб зривати українську символіку і знищувати інсталяцію присвячену кримським татарам. І це відбувається в Києві на Майдані Незалежності, в день коли у Мордорі призначають царя... Це якийсь ФСБшний треш,

– написав Зорян Шкіряк.

Невдовзі, активісти, які брали участь у "Марші за відставку Порошенка", вирушили до площі, звідки планували автопробігом виїхати до будинку Президента України Петра Порошенка.

Водночас "Українська правда" повідомляла, що в Музейному провулку поліція блокувала представників "Руху нових сил", які планували виїхати автопробігом до маєтку Порошенка в Козин. Зокрема, правоохоронці перекривали виїзд із провулку в напрямку Європейської площі.

В "Русі нових сил" заявили, що поліція затримала двох активістів.

Вибори президента у Росії

18 березня у Росії відбулись вибори президента, у річницю анексії Криму Москвою. Вже з'явились дані екзит-полів, тобто опитування на виході з виборчих дільниць. Так, найбільш голосів (73,9%) отримав чинний господар Кремля Володимир Путін, який був самовисуванцем.

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На другому місці опинився висуванець від КПРФ Павло Грудінін 11,2%, а далі йде лідер ЛДПР Володимир Жиріновський – 6,7%.

Кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак набрала 2,5% ы за нею розмістився ще один опозиціонер – лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський із результатом у 1,6%.

Кандидат від "Партії росту" Борис Тітов - 1,1%, Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз") – 1,0% Максим Сурайкін ("Комуністи Росії") – 0,8%.

У президентських перегонах взяли участь вісім кандидатів: Володимир Путін, Ксенія Собчак, Володимир Жиріновський, Павло Грудінін, Григорій Явлінський, Максим Сурайкін, Борис Тітов та Сергій Бабурін.

Якщо за офіційними результатами ніхто з кандидатів у президенти Росії не набере понад 50% голосів, то буде другий тур виборів.

Як голосував Крим на виборах президента РФ?

Відповідно до попередніх даних ЦВК Росії щодо виборів президента, найбільше голосів на півострові отримав чинний господар Кремля Володимир Путін – 91,7%, а у Севастополі цей показник становить 92%.

Які головні порушення зафіксували на виборах у Росії?

Основні порушення, які зафіксували наглядачі на виборчих дільницях у Росії, – вкидання бюлетенів, організований підвіз виборців та недопуск наглядачів на дільниці. Повідомлень про порушення було відносно небагато.

На одній із дільниць в підмосковних Люберцях відсторонили голова і член ДВК, адже там зафіксували вкидання бюлетенів. Як наслідок, анулювали всі бюлетені, які знаходилися в урні. Як видно на відеозаписі, дві жінки – члени виборчої комісії, здійснили декілька вкидань поки на дільниці не було виборців.

В штабі Ксенії Собчак поскаржилися на те, що в Єкатеринбурзі на дільниці був розміщений портрет Володимира Путіна.

У Дагестані на виборчій дільниці на журналіста місцевого видання, який висвітлював сибори, напав чиновник. Співробітник адміністрації одного з районів Махачкали вдарив журналіста "РІА Дербент" Маліка Бутаєва по обличчю за те, що той знімав роботу комісії на відео.

На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 березня 2018 р.

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В містах України пройшли пікети проти "виборів Путіна" у Росії

В Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти голосування на виборах президента Росії в анексованому Криму. Участь в акції взяли близько 50 людей. Протестувальники принесли із собою опудало в костюмі, до голови якого причеплене фото обличчя президента Росії Володимира Путіна. Активісти вигукували: "Путін, геть з Криму!", а згодом спалили це опудало.





Активісти спалили опудало Путіна

Перед генеральним консульств Росії в Харкові також відбувся пікет активістів "Свободи", "Правого сектора", "Національного корпусу" та інших націоналістичних організацій.Перед входом розмістили щити з плакатами "Росія = війна", "Вибори на крові" та інші.

А в Одесі злодії-жартівники розіграли поліцію із замінуванням всього Гагарінського плато, саме там розташоване російське посольство. З навколишніх будинків, силовики евакуювали три сотні людей. Інформація про замінування не підтвердилась.

Зазначимо, Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.

У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.