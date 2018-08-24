Головні новини 24 серпня: День Незалежності, орієнтири України та вступ до НАТО

24 серпня – 27-ма річниця Незалежності України. На Майдані Незалежності у Києві відбувається урочистий військовий парад. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон наголосив на підтримці України, зокрема, в євроатлантичних прагненнях. Петро Порошенко заявив, про зближення з Євросоюзом і зміцнення економічної незалежності України. Такими були головні новини п'ятниці, 24 серпня.

День Незалежності України

Перші особи держави привітали українців з Днем Незалежності України.

Читайте також: З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах

Президент України Петро Порошенко оприлюднив відеопривітання на своїй сторінці у Facebook.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму привітанні зазначив, що пишається величною історією України, українцями різного віку і професій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій опублікував відео, у якому символічно згадав 27 слів, із якими у нього асоціюється Україна.

Напередодні привітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка почали надходити від світових лідерів. Зокрема, слова підтримки з нагоди свята вже висловили президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон та інші.

Цьогорічний військовий парад став наймасштабнішим за останні роки.

Дивіться також: Парад на День Незалежності 2018: що Україна має на озброєнні

Нововведенням цього параду стала зміна звернення міністра оборони до військовослужбовців і їхній відгук на нього.

Вперше радянські привітання військових зі "Здрастуйте, товариші!" та "Здоров'я бажаємо!" змінились на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Перед урочистим проходженням піших і моторизованих колон відбулося вручення бойових прапорів військовим частинам, які беруть участь в бойових діях на сході України. Їм присвоїли імена видатних полководців України.

Згідно з указами Президента, нові почесні імена присвоєно військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.

Прапори були вручені 93-й окремій механізованій бригаді, 56-й окремій мотопіхотній бригади, 55-ї окремій артилерійській бригаді, 15-й бригаді транспортної авіації, 3-му окремому полку спеціального призначення, 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії, 30-й окремій механізованій бригаді і 3-му загону прикордонних військ.

Загалом пішою колоною Хрещатиком пройшли 24 зведених парадних розрахунки.

Від Збройних сил України у параді взяли участь представники Сухопутних військ, Військово-морських сил, Повітряних сил України, Сил спеціальних операцій, розвідників, Десантно-штурмових військ.

Парад на День Незалежності у Києві був одним з наймасштабніших за останні роки

У складі окремої "коробки" пройшли курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

Крім бійців і курсантів ЗСУ, у парадній колоні пройшли військовослужбовці Національної гвардії України, МВС, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та понад два десятки військовий оркестрів. Окремою зведеною колоною у параді вперше взяли участь жінки-військовослужбовці.

Вранці 24 серпня Хрещатиком крокували не лише українські військові, але й делегації армій з 18 країн світу, зокрема, й країн НАТО: з Великобританії, США, Канади, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови та знаменні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі, а також, прапороносна група багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг".

У складі механізованої колони по головній вулиці країни пройшла як техніка, яка вже перебуває на озброєнні ЗСУ, так і найновіші зразки озброєнь, які тільки проходять випробування.

На параді були представлені 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів. Також були представлені переносні протитанкові ракетні комплекси, зокрема, легендарні комплекси Javelin, які Україні надали США.

Танкову колону очолив Т-84-120 "Ятаган" з гарматою калібру 120 міліметри. Хрещатиком також пройшли модернізовані танки Т-64БВ.

Читайте також: Окуповані Донецьк і Докучаєвськ на День Незалежності отримали патріотичний сюрприз

Дивіться відео з параду до Дня Незалежності 2018:

Також у складі механізованої колони пройшли: бойова машина піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-3ДА, БТР-70 ДІ, протитанкові гармати "Рапіра" і "МСТА-Б", батареї САУ "Гвоздика", "Акація", "Півонія", оперативно-технічні ракетні комплекси "Сапсан" і "Точка-У", комплекс автоматизованого управління артилерійською батареєю і артилерійським дивізіоном "Оболонь-А", реактивні системи залпового вогню "Град", "Верба" ​​і "Ураган", "Вільха" зенітно-ракетна гармата "Тунгуска", зенітно-ракетний комплекс "ТОР", самохідні вогневі установки "БУК-М1", зенітно-ракетний комплекс С-300.



На параді до Дня Незалежності у Києві були представлені новітні зразки військової техніки

Тисячі глядачів могли спостерігати тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б" і "Козак-2", санітарні автомобілі Humvee і "Богдан", а також встановлені на них авіаційні безпілотні комплекси "Фурія", "Лелека" і ПД -1.

На параді до Дня Незалежності над Хрещатиком вперше пролетіла військова авіація: 29 винищувачів, штурмовиків, транспортних літаків і вертольотів.

У Білому домі серйозно розглядають питання вступу України в НАТО

Радник Трампа нагадав, як майже 10 років тому адміністрація президента США Буша в 2008 році запропонувала, щоб для України та інших країн була прискорена програма по прийняттю в члени НАТО.

Читайте також: Вступ в НАТО стане реальним: Порошенко назвав умову

Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. Але я думаю, що зараз наша адміністрація (Адміністрація президента США Дональда Трампа, – ред.) активно розглядає це питання, виходячи з інтересів України, кілька кроків було зроблено, але багато що залежить від України – яким чином Україна виконає умови, як політичні, так і військові. Але є прогрес,

– наголосив американський дипломат.

За його словами, за час свого існування Північноатлантичний Альянс продемонстрував, що є "стабілізуючою оборонною силою в Європі".

"Я вважаю, НАТО продемонструвало за час свого існування, що це оборонна сила в Європі, яка стабілізує і не допускає агресію, та приєднується до миру і безпеки у Північноатлантичному регіоні", – зазначив радник президента США.

Вранці 24 серпня Джон Болтон разом з першими особами держави відвідав військовий парад, присвячений 27-й річниці Незалежності України.

Дивіться відео з прес-конференції:

Чітка європейська стратегія та жодного шантажу з боку РФ: Порошенко озвучив орієнтири України

Під час свого виступу перед парадом, що пройшов Хрещатиком, зробив потужний заклик до українців і озвучив головні пріоритети України.

Чітка європейська стратегія дала нам можливість компенсувати ті величезні втрати, яких ми зазанли внаслідок політично мотивованого закриття Росією і свого ринку, і транзиту в треті країни українських товарів. Росія більше не зможе нас шантажувати, тому що ми зміцнили нашу економічну незалежність,

– запевнив Порошенко.

Він висловив своє переконання, що Україна невідворотно стає частиною європейського простору, який зміцнює її політичну незалежність.

Президент нагадав, що у переддень 27-ї річниці Незалежності минуло тисячу днів, як Україна перестала купувати російський газ.

Читайте також: Як радник Трампа може сприяти вирішенню серйозної проблеми України

"З осені 2016 року, вчора якраз була вже 1000 днів, як ми не купуємо газ у Росії. Український "Нафтогаз" блискуче обіграв "Газпром" в Стокгольмському арбітражі, принісши в державну казну 4,6 мільярда доларів. Так ми добиваємося нашої економічної незалежності", – наголосив Порошенко.

Ми розриваємо всі пута, які пов’язують нас з Російською імперією і СРСР. Зробити незалежність незворотною, Україну – великою і сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу – головне завдання нашого покоління. Це – завдання суспільства і обраної ним влади. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 серпня 2018 р.

У своїй урочистій промові Порошенко також згадав про створення Єдиної української помісної церкви. Перед парадом до Дня Незалежності Порошенко разом з родиною та першими особами держави молився за Україну у Софійському соборі.

Редакція 24 каналу приєднується до привітань. Миру та злагоди!

Вакарчук із важливими словами звернувся до українців на День Незалежності

У День Незалежності України лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців напутнім побажанням.

Привітання з 27-річницею Незалежності України Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні!

– написав він.

Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні! #UkraineIndependenceDay — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 24 серпня 2018 р.



24 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться грандіозний концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності України.

На сторінці гурту в Instagram також з'явилось привітання з Днем Незалежності України і нагадування про те, яку високу ціну ми за неї платимо.

Перед концертом у на НСК "Олімпійський" у Києві Фронтмен гурту "Океан Ельзи" заявив, концерт хоча і відбувається у День Незалежності, однак буде без політики, оскільки на неї – мораторій. А щодо обрання дати, він зауважив, вони спеціально нічого не планували.

За його словами, вони спеціально не планували ані дату, ані сам захід.

"Так просто вийшло, що зараз ми – у Києві, далі буде Дніпро", – зауважив Вакарчук.

Також він наголосив, що цей концерт є особливим і на ньому, що важливо, буде багато військових.

"Але про політичні теми говорити не будемо – мораторій", – заявив музикант.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що на концерті на НСК "Олімпійський" буде багато сюрпризів.