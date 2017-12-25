Головні новини 25 грудня: підрив авто поліцейського у Харкові та аварія з автобусом у Москві

У понеділок, 25 грудня, у Харкова невідомі підірвали автомобіль екс-заступника головного поліцейського Харківщини Миколи Черемухіна. У Москві автобус скоїв смертельну аварію, з’їхавши у підземний перехід. Визначена точна дата обміну полоненими на Донбасі. Україна вперше вихідним днем відзначила католицьке Різдво. Такими були головні новини 25 грудня в Україні та світі.

Підрив авто поліцейського

Вранці 25 грудня у дворі одного з будинків Харкова на вул. Культури невідомі підірвали автомобіль екс-заступника начальника Нацполіції в Харківській області, начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черемухіна. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

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Кажуть, було чути вибух о 7:30. А під машиною виявили ще три гранати, які не розірвались. Швидше за все, заклали, 4 гранати, які мали вибухнути при початку руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно,

– сказало джерело у правоохоронних органах.

За фактом підриву авто поліцейські відкрили кримінальне провадження та кваліфікували вибух автомобіля як посягання на життя працівника правоохоронного органу.

На місці інциденту правоохоронці з’ясували, що пошкодження передньої частини автомобіля сталося в результаті вибуху прикріплених до авто предметів. Окрім того, незначні ушкодження отримали 7 автомобілів, які були припарковані поруч.

Журналіст Слава Мавричев уточнив, що під автівку було закладено 4 гранати Ф-1 – по одній під кожне колесо.

Смертельна ДТП у Москві

У Москві трапилась аварія на станції метро "Слов'янський бульвар" – автобус виїхав на тротуар та злетів у пішохідний перехід. При цьому транспортний засіб в’їхав у групу людей, які рухалися сходами підземного переходу. В результаті трагедії загинуло 5 людей, ще 15 осіб отримали травми.

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Розглядаються дві версії виникнення ДТП: автобус могла "підрізати" інша машина, або ж в автобуса відмовили гальма. Версію теракту не розглядають.



Аварія на Слов'янському бульварі у Москві

Водієм автобуса виявився 58-річний Віктор Тихонов, який має російське громадянство та 20-річний стаж. Перед рейсом він пройшов усі необхідні перевірки, а сам автобус пройшов технічний огляд.

За фактом інциденту Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею щодо надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Водія затримано.

Зі слів водія, автобус, перебуваючи на зупинці, раптово почав самостійний рух. При цьому, незважаючи на його спроби зупинити автобус, гальмівна система не спрацювала, і автобус продовжив рух,

– зазначають слідчі.

Натомість за інформацією телеканалу РЕН ТВ, водій під час допиту заявив, що переплутав педалі: хотів припаркуватися, однак замість гальм натиснув на газ.

Сайт мера Москви опублікував дані про загиблих і потерпілих, зокрема їх імена. Так, відомо, що наймолодшою жертвою ДТП виявився 18-річний хлопець, а найстаршою – 45-річна жінка: особистості обох поки не встановлено. Щодо потерпілих, то наймолодшій – 16 років, а найстаршому – 58 років.

Обмін полоненими

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими між Україною та представниками терористів "ДНР" та "ЛНР" відбудеться 27 грудня за формулою "306 на 74".

Про це ватажок терористів заявив за підсумками зустрічі з Главою РПЦ Патріархом Кирилом. У зустрічі також брали участь лідер "Українського вибору" та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Віктор Медведчук і в.о. голови "ЛНР" Леонід Пасічник.

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Обмін полоненими відбудеться 27 грудня

Інформацію про те, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня, підтвердила і член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, сторони узгодили, що Україна передасть бойовикам 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), натомість із полону будуть звільнені 74 українці з окупованих територій.

Католицьке Різдво

В Україні цього року християни-католики вперше на офіційному рівні відсвяткували Різдво, адже у 2017 році вперше 25 грудня було офіційним вихідним у нашій державі.

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Зокрема у Львові, де живе багато римо-католиків, 25 грудня у 8 храмах впродовж дня відбулися святкові богослужіння.



Католицьке Різдво

Щодо традицій католицького Різдва, то святвечір починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. Далі в темряві запалюють свічку, яка й символізує різдвяну зірку. І читають Біблію. За святковим столом збирається уся родина. Подають 12 пісних страв. Також римо-католики діляться оплатком – прісним хлібом із води і борошна. Ну і, звісно, родина багато колядує.

Опісля святкового столу родини ідуть до церкви на різдвяну урочисту месу Пастирку. Наступного дня парафіяни поспішають на Святі меси.

До слова, українців із католицьким Різдвом привітали президент Петро Порошенко та зірки шоу-бізнесу: співак Олександр Пономарьов та телеведуча Катя Осадча.