Головні новини 26 грудня: втрати ЗСУ та поліції, пограбування у Києві, загибель українки в Індії

У вівторок, 26 грудня, Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про кількість загиблих військових на Донбасі за 2017 рік. Прозвітували за цей рік і у Нацполіції. Хоча ранок вівторка розпочався для правоохоронців зі ще однієї справи – елітного пограбування у Києві. У той же час у Індії внаслідок аварії загинула українка, ще одна – госпіталізована. Такими були головні новини 26 грудня в Україні та світі.

Втрати української армії на Донбасі на 2017 рік

У 2017 році на Донбасі безповоротні втрати української армії становили майже 200 військовослужбовців. Безповоротні втрати включають у себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених. Однак їх кількість збільшується.

Читайте також: Піаніст Майдану: Моя зброя – це фортепіано

Загибель українки в Індії

У Індії на автостраді перекинувся автомобіль, у якому перебували дві українки, одна з них загинула. Ще двоє осіб перебуває у лікарні.

Комуністичний корпоратив в Одесі

Депутати Одеської міської ради від партії Геннадія Труханова "Довіряй справам" провели новорічний корпоратив у комуністичному стилі, переодягнувшись у піонерів.

Читайте також: У Кривому Розі п'яний депутат влаштував стрілянину з балкона

Небесні "знаки" над окупованими територіями

Вранці, 26 грудня, неподалік від Станиці Луганської у небі можна було спостерігати за незвичайним сяйвом, яке також бачили жителі двох областей Росії.

Небесне явище над Луганською областю

У Криму в цей час невідомий об’єкт вибухнув у небі над Сімферополем.

Що саме сталося у двох випадках – окупанти не повідомляють. Ймовірно, це були сліди від запуску ракет великої потужності.

Антикорупційний суд

Ще у п’ятницю, 22 грудня, Президент Порошенко направив до Верховної Ради проект закону "Про Вищий антикорупційний суд". І от його нарешті опублікували на сайті парламенту. Варто відзначити, що законопроект відзначений як невідкладний, тож депутати візьмуться за нього одразу після того, як повернуться з канікул – 16 січня.

Читайте також: Чи буде мінімалка 4100 наступного року: експерт назвав цікаву деталь

Скарги Москви

Після того, як у США офіційно повідомили, що постачатимуть озброєння Україні, з Москви почали лунати "попередження", які скоріше нагадують погрози. Включно із заявами "це все веде до війни", такі слова належать заступнику міністра закордонних справ Росії Григорію Карасіну.

Читайте також: У 2018 році відносини між США та Росією будуть ще напруженішими, – експерт

Хоча The Washington Post опублікувало статтю, де, з посиланням на таємний звіт російського Головного управління розвідки, показало, як у лютому 2014 року агресори розгорнули проти України потужну пропагандистську операцію.

Елітне пограбування у Києві

У центральній частині Києва, на Хрещатику, невідомі за кілька хвилин пограбували магазин верхнього одягу Rapsodi, вкравши 40 шуб. Грошей не брали.

Читайте також: У Києві та області проводиться спецоперація: відомі подробиці

Поліцейський звіт

Нацполіція звітувала за рік роботи: кількість правопорушень зменшилась на 13 %, а розкриття злочинів збільшилася майже на чверть. Особливо Сергій Князєв хизується кількістю розкритих умисних убивств – ледь не 90 % уже доведені до суду, але відмовчується про резонансні, за якими стежить уся країна.

Читайте також: У Києві діяла злочинна група, яка викрадала і вбивала людей: жахливі деталі

Зате повідомив, що в Україні з початку року було вбито шістьох поліцейських.

Ну і приємна звістка для Арсена Авакова – суд дозволив його сину не носити електронний браслет та повернув закордонний паспорт. А до цього 19 грудня Апеляційний суд Києва зняв арешт із його майна Олександра Авакова.

І про погоду

27 грудня в Україні буде дуже тепло, коли стовпчики термометра триматимуться на рівні 5-9 градусів по всій Україні. Такі показники у Києві б’ють температурні рекорди за час фіксації за 136 років.