Головні новини 27 квітня: карантин в Україні можуть закінчити швидше, крапка у справі Гандзюк

Карантинні обмеження в Україні можуть зняти швидше, ніж це планували раніше. СБУ завершила розслідування справи щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк. Скандал із заступником голови КМДА Володимиром Слончаком отримав логічний розвиток – чиновника звільнили. Такими були головні новини 27 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вихід із карантину: коли на нього чекати українцям

Український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що перший етап виходу з карантину має розпочатися 11 травня. Щодо наступних, то вони – не прив’язані до конкретних дат, і їхній запуск залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус. Є імовірність, що другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно.

Важливо Зеленський звернувся до українців: головні тези

Щоправда, він зауважив, може бути два шляхи розвитку ситуації:

якщо число інфікованих знижуватиметься, не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу.

якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості хворих, то карантинні заходи знову можуть посилити.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка Кабміну

Тим часом, вже 1 травня в Україні можуть запрацювати продовольчі ринки. Мовиться про понад 280 таких критих закладів. Вони забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Питання щодо відкриття ринків планує розглянути уряд на найближчому своєму засіданні – в середу, 29 квітня. Його розгляд уже схвалив президент Володимир Зеленський.

Вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці, 1 травня, ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити, лише за умови дотримання всіх правил безпеки,

– зауважив він.

Крім того, Зеленський запропонував уряду встановити для ринків нові правила щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Мовляв, потрібно вчитися жити у нових умовах. Уряд, зі свого боку, це підтримав. Також у Кабміні пропонують запровадити санкції за недотримання цих обмежень.

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Розслідування щодо справи Гандзюк завершено: деталі

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора закінчили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк. У підсумку підозру в організації нападу повідомили голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику-консультанту депутата цієї ж ради Олексію Левіну.

За версією слідства,

кінцевим замовником злочину є чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер;

є чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер; організатором вбивства був представник банди Олексій Левін.

Мангера підозрюють у тому, що за попередньою змовою з Левіним він організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк. У результаті цих травм активістка померла. Мангеру та Левіну загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Також в Офісі генпрокурора нагадали, що виконавці злочину – Сергій Торбін, Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов та В'ячеслав Вишневський – вже засуджені на різні терміни у червні 2019 року.



Які вироки отримали виконавці вбивства Гандзюк / Скриншот відео СБУ

Зі свого боку, заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук додав, що підслідність справи може бути змінено. Також він зазначив, що про інших підозрюваних замовників вбивства Гандзюк, крім Мангера і Левіна, не відомо.

З такими результати слідства не погоджуються активісти. Увечері вони прийшли з протестами до Офісу Президента. На їхнє переконання, генпрокурорка Ірина Венедіктова за 40 днів розвалила справу про вбивство Катерини Гандзюк і діє в інтересах замовників та організаторів злочину.

Водночас Свій похід до ОПУ вони аргументували тим, що саме президент Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Гандзюк і саме він привів до влади Венедіктову. Тож учасники акції кажуть, що вимагатимуть від президента пояснень.

Ситуація під Офісом Президента: відео

Пояснення активістів про акцію

Вони стверджують, що до кінця розслідування ще 3 місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими і клопотання по яких були задоволені.

Активісти вимагають Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Саме передати справу до суду "як є" (без збору додаткових доказів) вже дуже довго просять адвокати одного із ймовірних замовників вбивства Владислава Мангера. Розраховуючи таким чином на виправдальний вирок.

ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера.

Підозрюваний в організації злочину Олексій Левін так і не дав свідчень і заявив про відмову співпраці зі слідством. "Це цілком логічно, адже Мангер уже передав його рідним частину обіцяних грошей за мовчання", – кажуть активісти.

Один з підозрюваний у вбивстві Ігор Павловський також не дав жодних свідчень.

"Очевидно, що Мангер домовився з ГПУ на найвищому рівні, щоб отримати гарантії недоторканності саме зараз. Інакше важко пояснити, навіщо слідству нехтувати 3-ма місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії. У нас єдине пояснення: інформація, що Мангер збирав гроші, підтверджується. Зібрав. Заніс. Домовився", – мовиться у їхньому поідомленні.

Коротко про смерть Катерини Ганздзюк

31 липня 2018 року невідомі напали та облили її сірчаною кислотою.

Жінка зазнала 30% опіків тіла та потрапила до лікарні.

Медики кілька місяців рятували активістку, провели низку операцій.

4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Радимо ознайомитися Слідство у справі Катерини Гандзюк закінчено: що відомо на цей момент

Скандал за участю заступника Кличка Слончака: подробиці

Проти ночі 27 квітня в Києві поліція зупинила Mercedes за незначне порушення ПДР. Зрештою ситуація перейшла у конфлікт із бійкою та затриманням. Цікаво, що за кермом машини була депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром, який конфліктував із поліцейськими, – заступник Кличка Володимир Слончак.

Згодом у мережу потрапило відео з реєстратора одного з патрульних. На ньому чітко чути, як на прохання продемонструвати документи Костенко спокійно відповідає: "Хлопці, у вас будуть проблеми". Сам же Слончак такого спокою не поділяв. Він почав кричати на копів, вживаючи нецензурну лексику та демонструючи свою відверто хамську манеру розмови. Згодом чиновник почав хвалитися місцем своєї роботи.

Не грузиться "Дія"? А чому не грузиться? Ну то поїхали до мене на роботу, там подивимся. Поїхали до мене в КМДА. У тебе чому не грузиться, питаю?

– сказав Володимир Слончак.

Опісля, коли патрульний намагався поговорити з Костенко, яка була водієм авто, Слончак вигукував різні вигуки просто йому під вухо. Тоді штовхнув копа, вдарив його, опинився на асфальті та був затриманий за напад на працівника поліції.

Слончак вдарив поліцейського: дивіться відео з реєстратора

У підсумку патрульні атомобіль відправили на штрафну стоянку.

Депутатка Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю в крові. Щодо неї склали адміністративний протокол про керування транспортним засобом у нетверезому стані. За це їй загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення прав на рік.

А Володимира Слончака відправили у тимчасовий ізолятор. Також проти нього відкрили кримінальну справу за фактом погрози чи насильства щодо працівника поліції. Йому загрожує до 5 років за ґратами. Увечері Слончаку оголосили підозру.

Коли скандал набув резонансу, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого заступника. За його словами, Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, як і кожен громадянин України. Водночас Кличко підкреслив, що не збирається нікого прикривати, а особливо тих, хто дискредитує міську владу Києва.

Сам Слончак вирішив вибачитися перед громадськістю і поліцейськими, а інцидент він назвав "емоційною нестриманістю".

Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з’ясування обставин зупинки, патрульні зухвало перевищували свої повноваження і порушували закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було,

– каже він.

​З біографією Володимира Слончака можете ознайомитися за цим посиланням, а про Людмилу Костенко читайте тут.

Українські зірки долучилися до флешмобу з оплесками вдячності

Зірки українського шоу-бізнесу долучилися до всесвітнього флешмобу та подякували всім тим, хто невпинно працює та наражає своє здоров'я та життя на небезпеку під час карантину.

Так, українські ведучі та акторки записали мовчазні відео, на яких оплески дякують медикам, пожежникам, поліцейським, фармацевтам, продавцям, працівникам пошти та кур'єрам за невтомну працю під час карантину.

Участь у флешмобі взяли Леся Нікітюк, Сергій Притула, Вікторія Булітко, Костянтин Войтенко, Григорій Решетник, Іраклі Макацарія, Алла Костромічова, Сергій Нікітюк, Тарас Цимбалюк та інші зірки телеекранів.