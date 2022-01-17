Головний поліцейський країни у 2021 році заробив понад півтора мільйона гривень

Голова Національної поліції України Ігор Клименко за 2021 рік заробив на посаді понад півтора мільйона гривень. Він очолює Нацполіцію вже майже 2 роки.

Зокрема, за виконання своїх обов'язків Клименко за попередній рік отримав 1 605 553, 38 гривні. Про це у Національній поліції повідомили на запит 24 каналу.

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Схема нарахування зарплати поліцейського

Ігор Клименко має звання генерала поліції першого рангу. У нього є численні відзнаки та медалі. Також Клименко є доктором психологічних наук.

Зарплату йому нараховують відповідно до постанови Кабміну за 2015 рік та наказу МВС за 2016 рік.

Проблеми із зарплатою в поліції

У місті Токмак Запорізької області 95% поліцейських, тобто 30 працівників, написали рапорти на звільнення. Про це у мережі повідомляла народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик. Серед причин вона перерахувала: неоплату за понаднормову роботу, тиск керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів та спотворення фактів роботи поліцейських публічними людьми.

Згодом голова Нацполіції Ігор Клименко заявляв, що правоохоронцям з січня 2022 року обіцяють підвищити зарплату. Першочергово мова йде про патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які служать у зоні операції Об'єднаних сил. Водночас Клименко зауважував, що підпищення окладів для керівників Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів не передбачають.

У парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який фактично підвищує зарплату правоохоронців. Пропонують прив'язати зарплату поліцейського до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня, що у 2022 році становить 24 810 грн.

Оклади українських високопосадовців

Віцепрем'єрка-міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук перебуває на посаді понад два місяці. За свою роботу у кріслі міністра в 2021 році вона заробила більше 100 тисяч гривень.

Міністр Кабміну Олег Немчінов за попередній рік заробив на своїй посаді понад 553 тисячі гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав у лютому – 87 тисяч.

Ольга Стефанішина щомісяця у 2021 році у середньому отримувала понад 40 тисяч гривень. Відповідно за рік віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заробила понад 600 тисяч гривень.

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