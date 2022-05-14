Головний рабин України попросив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя
Джерело:фейсбук головного рабина України
Увесь світ стежить за трагічною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі. Там, на металургійному заводі "Aзовсталь", досі перебувають українські захисники, які потребують евакуації.
Серед них є важко поранені. Самі захисники, й не тільки вони, просять у всього світу допомоги в евакуації, проведені процедури екстракшн. Висловив підтримку їм і головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.
Головне Рідні захисників Маріуполя звернулися до лідера КНР і втрати окупантів: основне за 80 день війни
Головний рабин України попросив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя
Так, він звернувся до Кнесету Ізраїлю з проханням урятувати українських захисників Маріуполя, обложених окупантами на території Азовсталі.
Я звернувся через мого друга, співголову парламентської групи Ізраїль-Україна, Міхаеля Малкіеля до керівництва Ізраїлю з проханням допомогти врятувати захисників Маріуполя з Азовсталі!
– написав він.
Звернення головного рабина України до керівництва Ізраїля / Фото з фейсбуку Моше Реувена Асмана
Останні новини з Маріуполя
- Російським загарбникам не вдається взяти Маріуполь, який вони зруйнували майже вщент. За попередніми даними, у місті загинуло близько 22 тисяч людей.
- Українські захисники перебувають на заводі "Азовсталь", звідки на початку травня евакуювали всіх цивільних. Протягом двох місяців мирні люди вимушено ховалися у стінах заводу від російських бомб.
- Нещодавно глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на "Азовсталі" не залишилося цивільних. Натомість на заводі перебувають сотні поранених українських воїнів.
- Захисники Маріуполя розповіли, що російські окупанти 13 травня намагались прорватися на територію "Азовсталі". Проте загарбники отримали відсіч.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" зауважив, що ворожа авіація й артилерія працювали всю ніч.
- 12 травня стало відомо, що Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі". Порятунок відбувається за посередництва Туреччини.
- Президент Володимир Зеленський 13 травня заявив, що наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.
- Разом з тим, у Генштабі ЗСУ вважають, що Росія збільшить атаки на металургійний комбінат через те, що там не залишилося цивільних. Так звана окупаційна влада вже заявила, що евакуація цивільних із заводу "розв'язує їм руки".
Зауважте – звернення Володимира Зеленського: дивіться відео