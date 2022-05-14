Увесь світ стежить за трагічною ситуацією в Україні, зокрема в Маріуполі. Там, на металургійному заводі "Aзовсталь", досі перебувають українські захисники, які потребують евакуації.

Серед них є важко поранені. Самі захисники, й не тільки вони, просять у всього світу допомоги в евакуації, проведені процедури екстракшн. Висловив підтримку їм і головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.

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Головний рабин України попросив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя

Так, він звернувся до Кнесету Ізраїлю з проханням урятувати українських захисників Маріуполя, обложених окупантами на території Азовсталі.

Я звернувся через мого друга, співголову парламентської групи Ізраїль-Україна, Міхаеля Малкіеля до керівництва Ізраїлю з проханням допомогти врятувати захисників Маріуполя з Азовсталі!

– написав він.



Звернення головного рабина України до керівництва Ізраїля / Фото з фейсбуку Моше Реувена Асмана

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