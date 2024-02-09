Головнокомандувач ЗСУ визначив кандидатури своїх заступників, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів деталі щодо нових кадрових змін. За його словами, чинний Головнокомандувач Збройних Сил України вже визначив кандидатури своїх заступників.
Нагадаємо, що увечері, 8 лютого, Володимир Зеленський назначив нового Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. Ним став Олександр Сирський.
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Головком визначив своїх заступників
За словами українського лідера, сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників. Президент України підпише відповідні укази. Зокрема, також визначені заступники начальника Генерального штабу.
Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів,
– запевнив Володимир Зеленський.
Як зазначив український президент, наразі дуже важливо, що Головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами. Мовиться про лідерів Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Він переконаний, що все максимально детально – постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя.
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ: основне
- 8 лютого Володимир Зеленський та Валерій Залужний провели розмову, яка стосувалася потреби в оновленні керівництва. Пізніше стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.
- Крім того, український лідер зауважив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Крім того, певні зміни мають відбитися безпосередньо на лінії фронту.
- Він також повідомив про оновлення керівництва Збройних Сил України, якого потребують виклики часу і війни у 2024 році. Він назвав прізвища військових, яких розглядають на керівні посади в армії.
- Згодом речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що великою перевагою для Олександра Сирського у ролі Головнокомандувача ЗСУ є те, що він ці два роки провів на фронті. Речник Сухопутних військ зазначив, що він повністю знає про всі потреби наших військових, особисто ознайомлений з оперативною обстановкою, ситуацією на полі бою.
- Він також вважає, що Олександр Сирський зосередить свою увагу на використанні у війську нових технологій, інновації. Крім того, Головнокомандувач постійно тримає зв'язок з міжнародними партнерами, генералами. Власне, він раніше займався співпрацею з НАТО.