Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою
У Києві голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова облили зеленкою.
Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".
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Відомо, що один з нападників хлюпнув в обличчя голові Комісії зеленкою, а інший облив зеленкою одяг. Інцидент трапився 16 листопада близько 13.00 на виході з готелю Hilton у Києві. Зараз там проходить VII Судовий форум.
На місце прибула поліція, деталі з’ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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