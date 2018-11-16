Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою

У Києві голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова облили зеленкою.

Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".

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Відомо, що один з нападників хлюпнув в обличчя голові Комісії зеленкою, а інший облив зеленкою одяг. Інцидент трапився 16 листопада близько 13.00 на виході з готелю Hilton у Києві. Зараз там проходить VII Судовий форум.

На місце прибула поліція, деталі з’ясовуються.