Довоювались: у білоруському Гомелі пролунала повітряна тривога

3 листопада 2022 , 13:57
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У білоруському Гомелі включили повітряну тривогу. Переконують, що тестують. Можливо, білорусів до чогось готують.

У мережі уже активно обговорюють таке тестування та іронізують, що Лукашенко привчає білорусів до сирен.

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Як близько Гомель до України 

Гомель розташований всього за 10 кілометрів до кордону з Україною. Гомельський аеропорт з початку війни фактично перетворився на військовий об'єкт, який використовується Росією для агресії проти України.

Очевидно, що він наразі повністю перейшов під контроль росіян. 

В Гомелі лунає повітряна тривога: відео

Лікарні Гомеля приймали та приймають російських солдат, які отримали поранення на війні. 

У Гомелі уже бувало й "Бавовнятко". 11 серпня вибухи стались біля аеродрому "Зябрівка", що власне розташований під Гомелем.

Зверніть увагу! Білорусь може готувати провокації, у яких захоче звинуватити Україну. Ворог зможе використати це для початку нового вторгнення з території Білорусі.

Так, у зверненні-відповіді білоруських силовиків – українським військовим, вони цинічно брехали, що не хочуть воювати проти України і зроблять це лише з метою "відповіді на провокації". Мовляв, "провокувати їх не варто". 

Україна жодного разу не відповіла Білорусі у відповідь на російські атаки з території країни. Хоча з Білорусі в Україну прилетіли вже тисячі ракет.

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Автор: Анастасія Лукашевська