10:37
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, 18 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      Гончарук розповів, коли в Україні відкриють ринок землі

      203 Читать новость на русском
      Землю можна буде продавати з жовтня 2020 року
      Землю можна буде продавати з жовтня 2020 року / 5.ua

      Ринок землі в Україні може запрацювати вже з 1 жовтня 2020 року, принаймні, на таку дату орієнтуються в Кабінеті міністрів.

      В Україні наразі офіційно продаж земель сільськогосподарського значення заборонений, однак паралельно існує "сірий ринок", тому в уряді планують розпочати земельну реформу, яка дозволить людям легально купувати та продавати землю. Про це 19 вересня заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з аграріями в Києві.

      Зараз та модель, яку ми пропонуємо, передбачає відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року,
      – заявив лідер уряду.

      За його словами, раніше в уряді планували відкрити ринок землі дещо раніше, 1 липня, однак після консультацій з аграріями вирішили дещо відтермінувати.

      "Ми відкриваємо ринок землі не одразу, бо до цього потрібно підготуватися. Відверто скажу, що ми думали зробити це з 1 липня наступного року, проте проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю, і вони сказали, що робити це влітку – не дуже добра ідея", – додав він.

      Новина доповнюється

      blog_ava
      Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      4050
      Теги: Новини України Ринок землі Мораторій на продаж землі Новини нерухомості України Новини нерухомості Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      сьогодні , 08:45 Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      Ірина Поліщук 7117
      Формула Штайнмаєр та розведення військ: що це означає для майбутнього України?
      сьогодні , 08:40 Формула Штайнмаєр та розведення військ: що це означає для майбутнього України?
      Артем Овдієнко 797
      Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      сьогодні , 08:01 Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      Олена Трибушна
      "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 07:53 "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео
      2458
      Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      сьогодні , 01:01 Изоляция Путина из-за дела Устинова: президент РФ консолидировал против себя все общество
      Іван Яковина 1960
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук