Гончарук розповів, коли в Україні відкриють ринок землі

Ринок землі в Україні може запрацювати вже з 1 жовтня 2020 року, принаймні, на таку дату орієнтуються в Кабінеті міністрів.

В Україні наразі офіційно продаж земель сільськогосподарського значення заборонений, однак паралельно існує "сірий ринок", тому в уряді планують розпочати земельну реформу, яка дозволить людям легально купувати та продавати землю. Про це 19 вересня заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з аграріями в Києві.

Зараз та модель, яку ми пропонуємо, передбачає відкриття ринку з 1 жовтня 2020 року,

– заявив лідер уряду.

За його словами, раніше в уряді планували відкрити ринок землі дещо раніше, 1 липня, однак після консультацій з аграріями вирішили дещо відтермінувати.

"Ми відкриваємо ринок землі не одразу, бо до цього потрібно підготуватися. Відверто скажу, що ми думали зробити це з 1 липня наступного року, проте проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю, і вони сказали, що робити це влітку – не дуже добра ідея", – додав він.

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