Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха, – Рябошапка

Прослуховування експрем'єра Олексія Гончарука могли організувати люди, наближені до одного з олігархів. Це відбулося у січні 2020 року.

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що знає це прізвище. Водночас він не хоче розсекречувати його, щоб не порушувати таємницю досудового розслідування.

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Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні,

– наголосив Рябошапка.

Він зауважив що минуло майже 2 роки, однак суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха.

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