Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха, – Рябошапка
25 вересня 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Прослуховування експрем'єра Олексія Гончарука могли організувати люди, наближені до одного з олігархів. Це відбулося у січні 2020 року.
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що знає це прізвище. Водночас він не хоче розсекречувати його, щоб не порушувати таємницю досудового розслідування.
Зауважте Воювати із Зеленським не будуть, – інтерв'ю Руслана Рябошапки про порятунок судової реформи
Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які причетні або могли бути причетні,
– наголосив Рябошапка.
Він зауважив що минуло майже 2 роки, однак суспільство досі не почуло прізвища тих людей або того олігарха.
Прослуховування Гончарука: головне
- У січні 2020 року у мережу "злили" запис розмови. Голоси мовців нагадували голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.
- Під час розмови Гончарук назвав себе "повним профаном" в економіці". Також він зауважив, що у президента Володимира Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".
- Згодом Гончарук пояснив, що його слова вирвали з контексту. Через декілька днів Гончарук подав заяву про відставку. Водночас президент її не прийняв.
- Журналіст Денис Данько заявив, що запис могли зробити на телефон когось із присутніх на цій зустрічі.