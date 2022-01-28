"Прокачувати горілку було б непогано": у Держдепі США поглузували з "Північного потоку-2"

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час брифінгу 27 січня пожартувала з російського газопроводу "Північний потік-2". Вона зауважила, що наразі це шматок металу на дні океану і ним можна прокачувати будь-що, хоч горілку.

Таким чином вона відреагувала на запитання журналіста на брифінгу в четвер, 27 січня.

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Звертаючись до представниці Держдепу США, журналіст Метт Лі зауважив, що будівництво газопроводу вже завершилося і він готовий до прокачування будь-чого – газу, оливкової олії чи горілки.

Горілка – це було б непогано,

– пожартувала Нуланд.

Водночас представниця Держдепу не погодилася з тим, що "Північний потік-2" повністю готовий до експлуатації. Нуланд нагадала, що газопровід не протестований та не сертифікований у Німеччині. Також вона запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Що відомо про запуск газопроводу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.

На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього – санкції США. В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.

У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.

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