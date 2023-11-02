Влучання блискавки в каное на Полтавщині: з води витягли тіло 16-річного хлопця

Увечері 1 листопада на Полтавщині сталася трагедія. Там блискавка влучила у каное, на якому перебувала навчальна група, серед неї підліток.

Внаслідок влучання блискавки човен з людьми перекинувся, а 16-річний хлопець зник у воді. Про його долю стало відомо вже зранку наступного дня.

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Підліток потонув

Інцидент трапився у Горішніх Плавнях у затоці "Барбара". Там десь приблизно 17:20 проводили тренування на каное. Навчальна група з 5 людей якраз поверталася до берега через погіршення погодних умов, як раптом у човен влучила блискавка. Судно перевернулося, а хлопчина зник у воді. До його пошуків були залучені водні поліцейські, ДСНС, муніципальна варта та громадськість. Підлітка розшукували, як у воді, так і на березі.

На жаль, хлопця знайшли мертвим – він потонув.

На Вінниччині у ставку втопився дворічний хлопчик

Трагедія трапилася 10 вересня біля села Майдан. Сім'я загиблої дитини перебувала біля водойми, яку батько хлопчика орендує у громади. Наразі невідомо, як саме сталася трагедія. Тому правоохороці відкрили два кримінальних провадження. Перше – за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. А друге – за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Як саме дитина опинилася у ставку стане відомо за місяць – півтора, коли буде готовий висновок судово-медичної експертизи.

Діти гинуть на воді: останні випадки