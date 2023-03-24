До тимчасово окупованої Горлівки завітала "бавовна": місцеві повідомляють про сильну пожежу
У ніч на 24 березня окупантам знову снились кошмари. Все через те, що до окупованої Горлівки у Донецькій області завітала потужна "бавовна".
Про це повідомили місцеві телеграм-канали тимчасово окупованого Донецька. Вночі у Горлівці пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.
До теми Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно
Горлівське "Бавовнятко" невтомно працює
Жителі тимчасово окупованого міста повідомили, що відразу після вибухів в одному з районів виникла сильна пожежа. Горіло яскраво та потужно.
За попередньою інформацією, ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів. Однак офіційних коментарів від Генштабу ЗСУ поки не було.
Нагадаємо, станом на ранок 24 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що завдяки злагодженій дії українських захисників армія противника зазнає колосальних втрат. Так, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по позиціях особового складу та військової техніки окупантів.
Крім того, українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. А підрозділам ракетних військ і артилерії вдалося уразити:
- пункт управління,
- район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника,
- зенітно-ракетний комплекс
- та 2 склади пально-мастильних матеріалів.
Де розташована Горлівка: дивіться карту
Свято "бавовни" у Криму: головне
- Під ранок 22 березня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Російські пропагандисти заявили, що внаслідок "бавовни" буцімто спрацювали бонові загородження при вході до Севастопольської бухти, після чого нібито зупинили та знищили морський дрон.
- Подекуди в будівлях повибивало вікна. Ба більше, "бавовна" вибуховою хвилею розбила вікна у будівлі окупаційної влади Севастополя.
- Вибухи прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни ж для чогось там копали окопи: "Хай мають тепер виправдання, що робота не була марною".
- Крім того, орієнтовно о 20:50 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Місцеві мешканці почали бідкатись через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- Як розповів військовий експерт Олег Жданов, у Крим прилетіла ціла зграя безпілотників. Вони влучили у нафтобазу у Джанкої біля залізничної станції. Також вони вразили військовий ешелон з ракетами "Калібр".