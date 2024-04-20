Збільшилась кількість дронів: що змінилось в діях ворога на Горлівському напрямку

Окупанти, ймовірно, готуються до наступальних дій на Горлівському напрямку. На цій ділянці почали запускати більше розвідувальних дронів.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що зараз на цьому напрямку суттєво збільшилася кількість розвідувальних безпілотників.

Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот

Що відбувається на Горлівському напрямку

Як наголосив Ієвлєв, зараз не можна ділитися прямо оперативною інформацією. Але в загальних рисах ворог намагається проводити штурмові дії на флангах. Наразі це не можна вважати повноцінними штурмами. Йде так зване "промацування" флангів.

Це не основний штурм. Йде промацування флангів. Дивляться, наскільки все міцно; наскільки все заміновано. Ми постійно готуємося та загалом готові до відбиття наступу. У нас є резерви для відбиття атак,

– сказав військовий.

Нічого нового в принципі немає. Ідуть класичні бої за посадки. Окупанти відпрацьовують артилерією, а потім невеликими групами намагаються захопити позиції.

Працює артилерія та міномет. Потім невеликими групами намагаються пролазити до посадок. Нічого наднового немає. Ніяких багі, ніякої "супертехніки",

– зауважив військовий.

Ситуація на фронті: коротко