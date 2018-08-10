Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку передбачає не найкращий день для народжених під знаками Дів, Козерогів та Стрільця. Представникам цих знаків може випасти чимало перешкод на п'ятницю, втім вішати носа не варто. Адже світла полоса не за горами. Читайте гороскоп на 10 серпня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вдалий час для планувань та купівлі квитків, можна сміливо відправлятися у магазини чи на ринки. Тим, хто чекає на фінансові вливання, імовірно доведеться трішки потерпіти незручності. Втім уже незабаром усе налагодиться. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Овна

Остерігайтеся занадто привабливих проектів і пропозицій. Все не так райдужно, без праці успіх неможливий.

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Для Овнів зараз не найвдаліший час, щоб починати нові справи та проекти. Краще вдаватимуться не закінчені раніше завдання. При цьому тих, хто сьогодні вирушає у далеку дорогу, супроводжуватиме вдача.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Тельця

Тельцям рекомендують проявити мудрість при суперечках з начальством. Сьогодні вперта позиція принесе вам тільки засмучення і розчарування, а от тактичний відступ додасть вам переваг у майбутньому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Близнюків

Потрібно бути готовим до боротьби з спокусами, обманом та ілюзіями. Необхідно постаратися стримати себе і не випускати на поверхню негативні емоції щодо оточуючих людей.

Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури, самоосвітою.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Рака

День для Раків минатиме вдало. Варто не відступати від запланованого, навіть якщо на шляху виникають перешкоди – зорі на вашій стороні, що неодмінно сприятиме успіху, нехай і не миттєвому.

Робочі справи вдаватимуться без особливих ексцесів, є високі шанси порозумітися з потрібними людьми.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Лева

У цей день життя може затягнути Левів у потужний вир – багато справ, планів, зустрічей. Вмикайте найвищі потужності та беріться за роботу. Якщо не лінитиметься вкладені зусилля повернуться сторицею і вже незабаром ви насолоджуватиметеся прекрасним результатом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Діви

День буде сприятливим для тих, хто любить проводити час активно та відстоювати ідеї добра. Не бійтеся просити про підтримку в інших – ви скоріш за все будете почутими.

Все, почате сьогодні, має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів та з неабияким успіхом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Терезів

Тельцям сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у своє життя.

День буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та активного відпочинку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні може дістатися на горіхи за чужі промахи і помилки. Що не дивно, адже у цей період на вас може звалитися відповідальність не тільки за себе, але і за майбутнє колективу, до якого ви належите. Продовжуйте вірити в себе та свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки і дійти до цілі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Стрільця

Інтуїція сьогодні допоможе Стрільцям у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Козерога

Сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово.

У справах можна покладатися на інтуїцію. До начальства з проханнями сьогодні бажано не підходити, уникати варто й будь-яких владних структур. Загалом ж дню буде притаманна надмірна емоційність, є високі шанси зробити необдуманий імпульсивний крок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Водолія

Попри імовірну нестабільність у фінансовій сфері, Водоліям варто наполегливо працювати. Результат може перевершити всі очікування, особливо, якщо ви самовіддано будете ставитися до своєї справи.

Старайтеся покладатися на свої сили, а не на колег. Так ви зможете тверезо оцінювати стан справ та не потерпатимете від чужої неуважності.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 10 серпня 2018 для Риб

У Риб є високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми.

Ймовірно, що протягом дня дошкулятимуть дрібні клопоти – при виникненні труднощів не йдіть на конфлікт, а віддавайте перевагу конструктивним розмовам.