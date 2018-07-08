06:46
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 14°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
  • середа
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

206 Читать новость на русском
Гороскоп на 8 липня – гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 8 липня – гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сьогодні, 8 липня 2018 року, передбачає вдалий день для зустрічей з сім’єю та друзями. Тих, хто надумав відправитися у дорогу чекатиме вдача, проте це правило діятиме не для всіх. Читайте гороскоп на 8 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують знайти час на духовну та ментальні сфери життя. Прогулянки, розмови, читання, медитації чи будь-який інший відпочинок вдаватимуться добре. Не варто очікувати на успіх тим, хто візьметься за справи з пов’язані з фінансами, проте можуть бути виключення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 2 – 8 липня 2018 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Можливі ускладнення з фінансами, особливо у другій половині дня. Також висока вірогідність непередбачених перешкод як на роботі, так і у приватному житті.

В стосунках з іншими варто проявити безкорисливість та постаратися глибше зрозуміти їхні бажання та потреби. Пам'ятайте: все, чим ви поділитеся, повернеться до вас, але в іншій формі.

Ближче до вечора варто уникати місць масового скупчення людей. Особливо, якщо ви відчуваєте, що не маєте сил бути обачним.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.

Читайте також: Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку

У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ризиковані угоди мають шанси накликати біди у вигляді юридичних проблем та втрати коштів. Висока вірогідність зустріти важливу людину, яка в подальшому внесе суттєві корективи у ваше життя.

Наболілими проблема та карколомними ідеями діліться лише з близькими. Час не найкращий для того, щоб розповідати про себе світу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків, які мають пару висока вірогідність помітити у цей день не найкращі якості свого партнера. Стримайтеся від критики та проявіть дипломатичність. Розгойдувати човен у цей день ні до чого. Краще влаштуйте веселе сімейне зібрання.

Самотнім представникам знаку легко даватимуться вирішення затяжних проблем. Можливо, до вас прийде ідея, яка призведе вам до кращого фінансового становища.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні під силу якщо не неможливе, то як мінімум багато чого. Усе що знадобиться від вас – направити натхнення у правильне русло та не змарнувати його. Налаштуйтеся на добрий лад та беріться до того, що давно відкладали.

Під вечір можливе отримання довгоочікуваної звістки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Стабільність – головне слово для Дів у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. Можливі неочікувані витівки близьких, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і тих, хто неділю проведе на роботі – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні слід обмежити спілкування через високу вірогідність конфліктів. Астрологи рекомендують виключити зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок у стороні інших людей та висловлення агресії.

Щоб вас правильно зрозумів співрозмовник – говоріть, чітко, просто та лаконічно. Вдавання до довгих монологів, а тим паче повчань, може мати сумні для вас наслідки. Вдалими будуть заняття на самовдосконалення – медитація, читання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У вашій голові маса геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеним життям та підняти самооцінку. Проте варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінитися і починати не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили та генеруватимете неймовірні ідеї.

Можливий старт нового проекту, роману. Головне вам вдасться сповна відпочити від життєвих негараздів та насолодитися життям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У цей день вам випаде можливість оглянути з висоти останні події у вашому житті та зробити висновки. Високі шанси побачити зв’язки, яких не помічали та змінити ситуацію на свою користь.

Вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Риби (21 лютого – 20 березня)

На Риб у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Астрологи рекомендують навіть на важкі ситуації поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.

Теги: Новини України LifeStyle Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
7 липня, 22:47 Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
2316
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 липня, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 1289
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
7 липня, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 2351
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
7 липня, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1205
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
7 липня, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 627
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук