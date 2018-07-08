Гороскоп на сьогодні, 8 липня 2018 року, передбачає вдалий день для зустрічей з сім’єю та друзями. Тих, хто надумав відправитися у дорогу чекатиме вдача, проте це правило діятиме не для всіх. Читайте гороскоп на 8 липня 2018-го для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують знайти час на духовну та ментальні сфери життя. Прогулянки, розмови, читання, медитації чи будь-який інший відпочинок вдаватимуться добре. Не варто очікувати на успіх тим, хто візьметься за справи з пов’язані з фінансами, проте можуть бути виключення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Можливі ускладнення з фінансами, особливо у другій половині дня. Також висока вірогідність непередбачених перешкод як на роботі, так і у приватному житті.

В стосунках з іншими варто проявити безкорисливість та постаратися глибше зрозуміти їхні бажання та потреби. Пам'ятайте: все, чим ви поділитеся, повернеться до вас, але в іншій формі.

Ближче до вечора варто уникати місць масового скупчення людей. Особливо, якщо ви відчуваєте, що не маєте сил бути обачним.

Телець (21 квітня – 20 травня)

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.

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У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Ризиковані угоди мають шанси накликати біди у вигляді юридичних проблем та втрати коштів. Висока вірогідність зустріти важливу людину, яка в подальшому внесе суттєві корективи у ваше життя.

Наболілими проблема та карколомними ідеями діліться лише з близькими. Час не найкращий для того, щоб розповідати про себе світу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків, які мають пару висока вірогідність помітити у цей день не найкращі якості свого партнера. Стримайтеся від критики та проявіть дипломатичність. Розгойдувати човен у цей день ні до чого. Краще влаштуйте веселе сімейне зібрання.

Самотнім представникам знаку легко даватимуться вирішення затяжних проблем. Можливо, до вас прийде ідея, яка призведе вам до кращого фінансового становища.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам сьогодні під силу якщо не неможливе, то як мінімум багато чого. Усе що знадобиться від вас – направити натхнення у правильне русло та не змарнувати його. Налаштуйтеся на добрий лад та беріться до того, що давно відкладали.

Під вечір можливе отримання довгоочікуваної звістки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Стабільність – головне слово для Дів у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. Можливі неочікувані витівки близьких, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Це ж стосується і тих, хто неділю проведе на роботі – візьміться за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні слід обмежити спілкування через високу вірогідність конфліктів. Астрологи рекомендують виключити зі свого лексикону все, що так чи інакше несе в собі негативне навантаження. Це стосується лайливих слів, негативних думок у стороні інших людей та висловлення агресії.

Щоб вас правильно зрозумів співрозмовник – говоріть, чітко, просто та лаконічно. Вдавання до довгих монологів, а тим паче повчань, може мати сумні для вас наслідки. Вдалими будуть заняття на самовдосконалення – медитація, читання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У вашій голові маса геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеним життям та підняти самооцінку. Проте варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінитися і починати не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили та генеруватимете неймовірні ідеї.

Можливий старт нового проекту, роману. Головне вам вдасться сповна відпочити від життєвих негараздів та насолодитися життям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

У цей день вам випаде можливість оглянути з висоти останні події у вашому житті та зробити висновки. Високі шанси побачити зв’язки, яких не помічали та змінити ситуацію на свою користь.

Вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Риби (21 лютого – 20 березня)

На Риб у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Астрологи рекомендують навіть на важкі ситуації поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.